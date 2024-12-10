В ИВС МВД ЗАПУЩЕН ЦЕХ ШВЕЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. В Изоляторе временного содержания МВД Абхазии осужденные не проводят времени зря. Некоторые из них заняты на швейном производстве, не так давно запущенном на базе ИВС. Идея возникла три года назад. Состоялась ее практическая реализация, были отремонтированы помещения, закуплено необходимое оборудование.

Уже сшито 15 комплектов формы для сотрудников министерства. Преимущества на лицо – ткани и нитки отбираются качественные, особое внимание уделяют комплектующим. При таком подходе экономия составляет около 400 % за каждый комплект форменной одежды.

Шьют девушки целыми днями. Все это помогает не только легче переносить срок отбывания заключенным, но и приносить пользу обществу. В швейном цеху не смолкает стрекот машинок. Работа в колонии помогает осужденным встать на путь исправления, а также адаптироваться к жизни в ограниченном пространстве.

Женщины и тюрьма – тема непростая. Как правило, это двойная трагедия: страдает не только человек, который оказывается за решеткой, но и дети, которые остаются без матери на долгие годы. Да и психологически женщине в тюрьме сложнее, чем мужчине, потому, занимаясь работой в течение дня, заключенные облегчают в первую очередь свою участь.

Восемь лет идея создания цеха оставалась проектом на бумаге, только в текущем 2024 году удалось запустить пошив формы. Это стало возможным благодаря пониманию и поддержке руководства МВД в лице министра Роберта Киут.

Реализация швейного цеха на базе ИВС стала возможной при поддержке благотворительного фонда «Рука помощи» в Абхазии, вот уже 8 лет сотрудничающего с МВД республики.

Некоторые молодые девушки, попавшие в колонию, не имеют за плечами даже девяти классов средней школы. Благодаря работе в цеху заключенные осваивают новую, важную и нужную профессию швеи, которая, возможно, сможет дать им новую путевку в жизнь, уже на свободе.

Об этом сообщает сайт МВД.