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Абхазия Информ

УГАИ МВД РАБОТАЕТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 17:49
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УГАИ МВД РАБОТАЕТ ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Работу Управления государственной автоинспекции МВД, в том числе регистрационно-экзаменационного отдела в период перебоев с подачей электроэнергии прокомментировал начальник УГАИ Дамей Авидзба. 

Он уточнил, что с 9 декабря в республике действует новый график подачи электроэнергии. Учитывая растущий поток автомобилей, которым необходимо оформление, нагрузку на регистрационный отдел, необходимость прохождения транспортными средствами технического осмотра, главные подразделения УГАИ, в частности РЭО, были переведены на автономное электроснабжение на период отключения света. На сегодняшний день это позволяет бесперебойно оказывать гражданам весь спектр вышеперечисленных необходимых услуг.

«Также напоминаю о том, что регистрационно-экзаменационный отдел работает в штатном режиме – экзамены на знание правил дорожного движения проходят согласно ранее утвержденному графику», – отметил Дамей Авидзба.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 14 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 17:51

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