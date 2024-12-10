ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ДОНБАССЕ
Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, специальным представителем президента Абхазии в новых регионах России – Львом Квициния, находилась на Донбассе. В ходе поездки обсуждались конкретные вопросы взаимодействия в области социальной защиты участников боевых действий.
Рассматривалась также тема поиска пропавших без вести наших соотечественников, принимавших участие в СВО, идентификации их останков. Об этом, в частности, шел разговор на рабочей встрече в Луганске с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой.
Лев Квициния также провел несколько встреч в Мариуполе и Мелитополе, Запорожской области. В том числе, с сенатором Дмитрием Рагозиным, командиром добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем.
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