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Абхазия Информ

ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ДОНБАССЕ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 17:52
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ДЕЛЕГАЦИЯ АБХАЗИИ ПОБЫВАЛА НА ДОНБАССЕ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Делегация Республики Абхазия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям, специальным представителем президента Абхазии в новых регионах России – Львом Квициния, находилась на Донбассе. В ходе поездки обсуждались конкретные вопросы взаимодействия в области социальной защиты участников боевых действий.

Рассматривалась также тема поиска пропавших без вести наших соотечественников, принимавших участие в СВО, идентификации их останков. Об этом, в частности, шел разговор на рабочей встрече в Луганске с уполномоченным по правам человека в ЛНР Анной Сорокой.

Лев Квициния также провел несколько встреч в Мариуполе и Мелитополе, Запорожской области. В том числе, с сенатором Дмитрием Рагозиным, командиром добровольческого отряда роботизированных электронных комплексов и систем.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 17:54

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