ИТОГИ ПЕРВЕНСТВА И ЧЕМПИОНАТА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ ПО КАРАТЭ WKF

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Соревнования по каратэ WKF. прошли в спортивно-оздоровительном комплексе «Агудзера». В них приняли участие 75 спортсменов из Сухума, Сухумского, Очамчырского, Гудаутского и Галского районов. Соревнования проходили по двум видам программы ката и кумитэ в 22 весовых и возрастных категориях.

По программе ката среди девочек 11-13 лет первое место заняла Нини Гогохия (Гал), второе место у Кании Квициния (Сухум), третье место заняла Алиса Дарсания (Гал). Среди мальчиков 11-14 лет первое место занял Алан Акаба (Акуаска), второе - Демьян Миквабия (Акуаска), третье – Ерекле Вардания (Гал).

По программе кумитэ среди девочек 6-7 лет абсолютный вес первое место заняла Аделина Агрба (Акуаска), второе место у Альбины Каландия (Ачгуара), третье место заняла Амика Ахландзе (Ачгуара).

Среди мальчиков 6-7 лет до 25 кг первое место занял Дамир Кучуберия (Акуаска), второе место у Дачи Кобалия (Гал), третье место занял Арлан Акаба (Акуаска).

Среди мальчиков 6-7 лет свыше 25 кг первое место занял Ренат Берулава (Акуаска), второе место у Леона Парулуа (Акуаска).

Среди девочек 8-9 лет до 30 кг первое место заняла Сабина Данелия (Акуаска), второе – Софья Бындина (Сухум).

Среди девочек 8-9 лет свыше 30 кг первое место заняла Нинель Туркменян (Сухум), второе – Александра Демьянова (Сухум), третье – Ната Гогохия (Гал).

Среди мальчиков 8-9 лет до 30 кг первое место занял Сандро Агрба (Акуаска), второе место у Ильи Месхия (Гал), третье место занял Леон Ягубян (Сухум).

Среди мальчиков 8-9 лет до 35 кг первое место занял Нестор Шинкуба (Сухум), второе – Дамир Гирджинба (Сухум), третье – Дамир Сидиков (Сухум).

Среди девочек 10-11 лет до 32 кг первое место заняла Стефания Буслаева (Сухум), второе – Нини Гогохия (Гал).

Среди девочек 10-11 лет свыше 36 кг первое место заняла Александра Гогия (Акуаска), второе – Александрия Гогия (Акуаска), третье – Кира Воуба (Акуаска).

Среди мальчиков 10-11 лет до 34 кг первым стал Рамазан Гожев (Сухум), второе место занял Владислав Гамгия (Сухум), третье – Алекс Чантурия (Гал).

Среди мальчиков 10-11 лет до 42 кг победителем стал Эльдар Сидиков (Сухум), второе место занял Ерекле Вардания (Гал), третье – Тамел Кварчия (Сухум).

Среди мальчиков 10-11 лет свыше 42 кг первым стал Мераб Хасая (Гал), второе – Давид Терзян (Сухум).

Среди девочек 12-13 лет до 47 кг победительницей стала Алиса Дарсания (Гал), второе место заняла Анастасия Сергеева (Сухум), третье – Диана Агрба (Акуаска).

Среди мальчиков 12-13 лет абсолютный вес первым стал Тигран Самуэлян (Сухум), второе место занял Демьян Миквабия (Акуаска), третье место занял Эрнест Захарьян (Сухум).

Среди девочек 14-15 до 70 кг первой стала Кэтэлина Щербина (Сухум), второе место заняла Мария Щербина (Сухум), третье место у Аманды Шенгелия (Гал).

Среди мальчиков 14-15 до 57 кг первое место занял Алан Акаба (Акуаска), второе место у Сабы Басария (Гал), третье место занял Дмитрий Шаматава (Гал).

Среди мальчиков 14-15 лет абсолютный вес первое место занял Анри Джалагония (Акуаска), второе – Леон Кварчия (Сухум), третье – Иван Демьянов (Сухум).

Среди девочек 16-17 лет до 53 кг первое место у Илоны Гогусания (Акуаска), второе место заняла Мери Шония (Гал).

Среди мальчиков 16-17 лет до 76 кг первое место занял Аслан Акаба (Акуаска), второе место у Максима Шерстова (Сухум).

Среди спортсменов 18+ в абсолютном весе победителем стал Даниел Щербина (Сухум), на втором месте Емзар Асландзия (Акуаска).

В общекомандном зачете первое место у спортсменов из села Акуаска Очамчырского района, на втором месте спортсмены Федерации каратэ WKF, на третьем месте – галские спортсмены.

Организаторы - Государственный комитет по делам молодежи и спорта и Федерация каратэ Абхазии.