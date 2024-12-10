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Абхазия Информ

ПЕРВЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ДРУЖБЫ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 18:08
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ПЕРВЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ДРУЖБЫ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. 11 декабря состоится Первый гала-концерт российско-абхазской дружбы в честь 15-летия представительства Россотрудничества в Абхазии. В программе:

Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза»;

Ансамбль русской песни «Бабкины внуки»;

Заслуженная артистка Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Хибла Мукба;

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии им. В.М. Царгуш;

Специальный гость – солист группы «Братья Грим» Константин Грим.

Вход свободный.

Сбор гостей: в 17:45.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 18:12

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