ПЕРВЫЙ ГАЛА-КОНЦЕРТ РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ДРУЖБЫ
Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. 11 декабря состоится Первый гала-концерт российско-абхазской дружбы в честь 15-летия представительства Россотрудничества в Абхазии. В программе:
Государственный детский хореографический ансамбль «Абаза»;
Ансамбль русской песни «Бабкины внуки»;
Заслуженная артистка Республики Абхазия и Республики Южная Осетия Хибла Мукба;
Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Абхазии им. В.М. Царгуш;
Специальный гость – солист группы «Братья Грим» Константин Грим.
Вход свободный.
Сбор гостей: в 17:45.
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