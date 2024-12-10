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Абхазия Информ

В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ В СУТКИ ВВОЗИТСЯ ДО 1 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 18:12
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В РОССИЮ ИЗ АБХАЗИИ В СУТКИ ВВОЗИТСЯ ДО 1 ТЫСЯЧИ ТОНН МАНДАРИНОВ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. На сегодняшний день в Россию из Республики Абхазия продолжается активный ввоз цитрусовых. За последние сутки через таможенный пост МАПП Адлер Краснодарской таможни ввезено порядка 1 тысячи тонн мандаринов. Ежедневно таможенный контроль проходит до 200 грузовых транспортных средств с сельхозпродукцией из Абхазии. С начала октября текущего года поставлено 16 тысяч тонн плодов, что на 60% превышает показатели прошлого года (10 тыс. тонн).

Кроме цитрусовых предприниматели ввозят фейхоа (725 тонн), хурму (210 тонн), апельсины (22 тонны), лимоны (165 тонн), орех (245 тонн). Всего на сегодняшний день из соседней республики импортировано 17,5 тысяч тонн сельхозпродукции.

Цитрусовые плоды, как и прочие свежие или сушеные фрукты включены в перечень подкарантинной продукции, подлежащей фитосанитарному контролю, обязательному предоставлению фитосанитарных сертификатов. При наличии необходимых документов, соответствии карантинно-фитосанитарным требованиям плодоовощная продукция проходит таможенный контроль в сжатые сроки, в приоритетном порядке. Электронное декларирование, использование современных технических средств контроля значительно ускоряет время прохождения необходимых таможенных операций.

В прошлом году за весь сезон было ввезено порядка 25 тысяч тонн мандаринов. В этом сезоне объемы поставок планируются не ниже уровня прошлого года.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 18:13

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