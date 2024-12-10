ПЕСКОВ: РФ И АБХАЗИЯ ПРОДОЛЖАТ ОБСУЖДАТЬ ИНВЕСТСОГЛАШЕНИЕ И СОЦВЫПЛАТЫ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Москва и Сухум продолжат обсуждение всех имеющихся тем, среди которых соглашение об инвестиционных проектах и социальное обеспечение жителей Абхазии, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Тема этого документа (межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии – прим. ТАСС), который был подготовлен, реакция абхазского парламента на этот документ и все другие темы, связанные с социальным обеспечением людей в Абхазии, с продолжением нашей помощи, это все вопросы, которые постоянно мы обсуждаем с нашими абхазскими друзьями. Мы продолжим это обсуждение», – сказал представитель Кремля.

Таким образом он ответил на вопросы, как РФ будет реагировать на просьбу возобновить социальные выплаты в Абхазии и принимает ли во внимание отказ республики ратифицировать инвестсоглашение.

9 декабря и.о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба обратился к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой возобновить социальные выплаты в республике. Россия с сентября приостановила, а с ноября, за исключением пенсий, и вовсе прекратила все социальные выплаты.

3 декабря депутаты парламента Абхазии на внеочередном заседании проголосовали против ратификации межправительственного соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории Абхазии. Депутат Кан Кварчия объяснял, что это решение не направлено против РФ, а является вынужденной мерой, поскольку соглашение является «кабальным для республики».

Инвестсоглашение было подписано 30 октября в Москве. Парламент Абхазии должен был рассмотреть вопрос его ратификации 15 ноября, однако проведение сессии отменили из-за того, что депутаты не смогли утвердить ее повестку. Оппозиция потребовала повторного созыва парламента для полного исключения вопроса, а затем потребовала отставки президента Аслана Бжании. После того, как начались массовые беспорядки, пресс-служба президента сообщила о готовящемся документе об отзыве соглашения из парламента, но в итоге документ не был подписан. Позднее оппозиция заняла комплекс правительственных зданий в центре Сухума, включая парламент, кабмин и администрацию президента. Ситуация разрядилась после многочасовых переговоров власти и оппозиции, по итогам которых Бжания и премьер-министр Александр Анкваб ушли в отставку.