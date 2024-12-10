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Абхазия Информ

РОССТАТ: ТУРИСТЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ В ТУРЦИЮ ЧАЩЕ, ЧЕМ В АБХАЗИЮ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 18:25
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РОССТАТ: ТУРИСТЫ СТАЛИ ЕЗДИТЬ В ТУРЦИЮ ЧАЩЕ, ЧЕМ В АБХАЗИЮ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. В Росстате подсчитали количество турпоездок россиян за рубеж за 9 месяцев текущего года. Вопреки статистике последних лет Абхазия не заняла первую строчку в этом рейтинге. Ее обогнала Турция. Исходя из данных ведомства, за 9 месяцев текущего года Гагру, Пицунду и иже с ними посетили 4 млн 621 тыс. граждан России, что на пару процентов больше, чем за аналогичный прошлогодний период.

В Турцию же за январь – сентябрь приехали 4 млн 886 тыс. россиян. И это примерно на 10% больше, чем за тот же период прошлого года. Последний раз Росстат ставил Абхазию не на первое место аж в допандемийном 2019-м. Конечно, нужно иметь в виду, что часть из улетевших в Турцию – это транзитные пассажиры, которые отправились дальше в страны Европы, и не только. Есть своя погрешность и в подсчетах пересечения границ Абхазии – «счетчик» поездок накручивают жители самой республики, которые ездят в Сочи и обратно по делам. У многих в Абхазии есть паспорта РФ.

Сеть отелей Sherwood Resorts and Hotels | Greenwood Resorts and Hotels провела бизнес-завтрак для турагентств, где поделилась итогами года и планами на будущее. Туристов ждет еще больше возможностей для высококлассного отдыха на курортах Турции.

По аналогии с турецким хабом идет подсчет россиян в Арабских Эмиратах, тоже выступающих в роли пересадочного пункта. Вот только дальше ОАЭ из-за особенностей подсчета Росстат отследить маршрут туристов не может.

Оттого странной выглядит статистика и по ряду других стран. По подсчетам ведомства, российские туристы в этом году проигнорировали Грецию и Болгарию – напротив этих стран в квартальном отчете Росстата стоит ноль. Не было россиян, по данным ведомства, ни на Олимпиаде во Франции, ни на курортах Черногории, ни на летних распродажах в Милане, ни в горах Швейцарии. Никого не обнаружили ни в Мексике, ни в Доминикане – здесь везде также либо нули, либо прочерки. Всему виной – отсутствие прямых рейсов или сухопутных границ, где Росстат смог бы подсчитать количество выездов наших туристов.

Кстати, в Армении, которая тоже служит своеобразным «окном в Европу», российский турпоток по сравнению с 2023 годом снизился на 18%. А в соседнюю Грузию вырос на 20%.

Отмечен рост интереса россиян к Кубе (+7%), Сербии (+27%), Таиланду (+29%). А лидерами по динамике стали азиатские страны. Китай вырос в 2,5 раза – с 448 тыс. за 9 месяцев в 2023 году до 1 млн 129 тыс. в текущем. Стоит вспомнить, что из-за долгих ковидных ограничений в КНР в первой половине прошлого года никто не ездил. А Вьетнам вырос аж в 16 раз, хотя в абсолютных цифрах это выглядит менее масштабно – с 2 до 32 тыс. Рейсы «Аэрофлота» сделали свое дело.  

Всего за 9 месяцев 2024 года Росстат насчитал 21 млн 130 тыс. туристских поездок граждан России в другие страны. Это на 7% больше, чем годом ранее.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 18:28

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