Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия показала русским зубы – отказавшись подписывать соглашения, дающие возможность инвестировать в их же экономику, местные расписались в нежелании сотрудничать. Хотя кормятся за счёт нашего бюджета. И вот – итоги: сперва начали уходить деньги, а потом и электричество. С последним есть интересный нюанс. Так вот за что наказали Абхазию среди прочего – на дармовой электроэнергии вовсю трудились майнинг-фермы. Вслух об этом сейчас стыдливо стараются не говорить. А зря.

После бурных протестов в Абхазии, направленных на срыв соглашений с Россией и закончившихся отставкой президента республики, гордые абхазы столкнулись с новой для себя реальностью. Для начала Москва информировала о том, что прекращает софинансировать зарплаты бюджетникам и силовикам Абхазии.

Абхазия потеряла русские деньги. Потом пропал свет. А теперь закрываются школы и детсады

Доселе жители республики, так рьяно выступающие против того, чтобы к ним заходили русские инвестиции, при этом совершенно не стеснялись пользоваться всеми благами, которые предоставляла Россия. Многие получили паспорта РФ и благодаря этому оформляли соцвыплаты, в том числе пенсии.

И вот многолетнее финансирование Россией бюджетных организаций в Абхазии (повторим – туда включены и зарплаты!) поставлено на паузу. Пока парламент Абхазии занимается вопросами проведения досрочных президентских выборов (они назначены на 15 февраля следующего года), русские стремительно сокращают объёмы поддержки.

На прошлой неделе в Абхазии были введены режимы особой подачи электроэнергии. В дневное время электричество доступно лишь дважды, по 2 часа 20 минут, а в ночное время, с 21:00 до 07:00, снабжение электричеством продолжается без отключений. Эти меры стали ответом на текущий дефицит электроэнергии, который оказывает негативное воздействие на жизнедеятельность всей республики.

Политолог Пётр Колчин отмечает: кейс Абхазии весьма показателен в том смысле, что Россия всё же решила перевести токсичные отношения с соседом в конструктивное русло. Долгие годы абхазы пользовались благами, которые им предоставляли русские. При этом взамен ничего не отдавали.

Теперь же Москва показывает: вектор внешнеполитического взаимодействия меняется. Россия показывает политическую волю, поскольку дальше терпеть эгоизм и потребительское отношение абхазов не желает.

Конечно, абхазам всё это было очень выгодно, всё это было очень удобно. Но Россия подтверждает, что национальные интересы нашей страны превалируют над любыми другими интересами. Поэтому, в принципе, сам прецедент очень важен и показателен. Возможно, это первый звоночек не только для Абхазии, но и для многих других стран на нашей периферии, которые ведут себя не конструктивно, – говорит Колчин.

Теперь остаётся наблюдать за реакциями тех самых стран-соседей, которые ведут себя подобно Абхазии. Что касается этой республики, то дальнейшие её взаимоотношения с Россией зависят только от того, как решат действовать руководители. Будут ли они вести с Кремлём конструктивный диалог или откажутся от взаимовыгодного (что ключевой момент) сотрудничества, покажет время.

Времена односторонних уступок минули, констатирует политолог. В том числе это серьёзно ударит по криптоинфраструктуре Абхазии. Об этом как-то не принято говорить вслух, но за счёт нашей страны она существует и при этом никак не работает на русскую экономику.

Считаю, что во многом именно этот вопрос стал решающим при решении вопроса с ограничением электроэнергии. Абхазии придется вести дела честно, не пытаться мухлевать и вернуться в поле конструктивного диалога. Если же они этого не хотят, то, пожалуйста, майните криптовалюту, но извольте платить за энергию соответствующе. Майнинг, в конце концов, не берётся на пустом месте, – резюмирует Колчин.

https://tsargrad.tv/news/tak-vot-za-chto-nakazali-abhaziju-vsluh-ob-jetom-starajutsja-ne-govorit-a-zrja_1098562