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Абхазия Информ

ЗАТУЛИН: АБХАЗИИ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Новости Вторник, 10 декабря 2024 18:34
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ЗАТУЛИН: АБХАЗИИ СЛЕДУЕТ ПРЕКРАТИТЬ СПЕКУЛИРОВАТЬ НА ОТНОШЕНИЯХ С РОССИЕЙ

Сухум. 10 декабря. Абхазия-Информ. Обсуждение возвращения дотационных выплат Абхазии возможно лишь после того, как республика прекратит спекулировать на отношениях с Москвой. С таким заявлением выступил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин в беседе с «Лентой.ru».

«С одной стороны, они просят нас о том, чтобы мы добровольно дотировали Абхазию, а, с другой стороны, не уважают и собственные договорённости, которые они подписывали, и, более того, делают их поводом для сведения внутриполитических счётов», – отметил зампред.

Он добавил, что у России отсутствуют основания доверять каким-либо заверениям Абхазии до тех пор, пока оппозиция и правительство не соблюдает договоры. Если республика не хочет давать россиянам те права, которыми обладают абхазы в России, то и на помощь финансовую рассчитывать не стоит, пояснил Затулин. Он напомнил, что местная оппозиция неоднократно возмущалась законным российским присутствием на госдаче в Пицунде.

Разговор о дотациях можно возобновить лишь после того, как власти Абхазии накажут причастных к антироссийской деятельности, заключил Затулин.

Недавно стало известно, что власти Абхазии столкнулись с проблемой в выплате зарплат бюджетникам, включая сотрудников силовых структур. Позже сообщалось, что с 10 декабря в стране планируется закрыть школы и детские сады из-за нехватки электроэнергии. Местные власти попросили Россию разморозить помощь в выплатах зарплат бюджетникам.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Вторник, 10 декабря 2024 18:36

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