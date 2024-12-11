БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ВЛАДИМИРОМ ДЕЛБА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. И.о. президента Бадра Гунба встретился с и.о. вице-премьера, министра финансов Владимиром Делба. Обсуждались вопросы, связанные с обеспечением бюджетных обязательств государства. Владимир Делба проинформировал и.о. главы государства о том, что из средств республиканского бюджета 10 декабря были переведены 10 миллионов, а сегодня 15 миллионов рублей за коммерческий переток.

С понедельника по сегодняшний день на выплату заработных плат из республиканского бюджета было направлено 230 миллионов рублей. В первую очередь зарплаты были выплачены служащим министерства обороны и правоохранительных органов. Заработную плату также получили сотрудники министерства по налогам и сборам, миграционной службы, ГТК и других фискальных органов.

Сегодня открыто финансирование на сумму 81 миллион рублей для выплаты заработных плат в системах здравоохранения, образования и культуры республиканского уровня. Силами местных бюджетов начинается финансирование заработных плат региональных учреждений культуры, образования и здравоохранения.

По словам и.о. Вице-премьера, министра финансов по необходимости им будет оказываться помощь из республиканского бюджета.

Владимир Делба также сообщил, что Минфин приступил к выполнению поручения и.о. Президента о погашении задолженности за лечение наших граждан за пределами республики.

«Часть долга перед российскими клиниками уже погасили, и работа в этом направлении продолжается», – сказал Делба.

И.о. министра финансов особо подчеркнул, что усилия главных администраторов государственного бюджета направлены на основную цель – мобилизацию доходов.

Бадра Гунба призвал Делба продолжить принимать решения для скорейшего завершения выплат заработной платы бюджетникам за ноябрь и сконцентрировать усилия на аккумуляции средств для выплаты зарплаты за декабрь, чтобы не оставить наших граждан без средств к новому году.