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Абхазия Информ

ВЫПЛАТА НАСЕЛЕНИЮ ПОСОБИЙ ПРОИСХОДИТ СВОЕВРЕМЕННО

Новости Среда, 11 декабря 2024 23:10
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ВЫПЛАТА НАСЕЛЕНИЮ ПОСОБИЙ ПРОИСХОДИТ СВОЕВРЕМЕННО

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба встретился с председателем Государственного фонда социального страхования и охраны труда Бакуром Бебия.

Бакур Бебия отметил, что Фонд социального страхования и охраны труда проводит ежедневную работу по выплате населению пособий по государственному социальному страхованию.

«Фонд за последние два года трижды выступал перед правительством с инициативой о повышении пособий. За это время пособия по рождению ребенка для работающих и неработающих родителей, по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет увеличились в два и более раза и составили соответственно 27, 22 и 7 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно и на каждого ребенка в семье до достижения возраста полутора лет», – проинформировал председатель Фонда.

Бакур Бебия отметил, что для Фонда нет важнее задачи, чем материальная поддержка людей. По его словам, это особенно важно в период инфляционных процессов, растущей стоимости жизни.

Валерий Бганба поблагодарил Бакура Бебия за проводимую работу Фонда.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2024 23:14

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