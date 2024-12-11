ВЫПЛАТА НАСЕЛЕНИЮ ПОСОБИЙ ПРОИСХОДИТ СВОЕВРЕМЕННО

«Фонд за последние два года трижды выступал перед правительством с инициативой о повышении пособий. За это время пособия по рождению ребенка для работающих и неработающих родителей, по уходу за ребенком до достижения возраста полутора лет увеличились в два и более раза и составили соответственно 27, 22 и 7 тысяч рублей. Пособие по уходу за ребенком выплачивается ежемесячно и на каждого ребенка в семье до достижения возраста полутора лет», – проинформировал председатель Фонда.

Бакур Бебия отметил, что для Фонда нет важнее задачи, чем материальная поддержка людей. По его словам, это особенно важно в период инфляционных процессов, растущей стоимости жизни.

Валерий Бганба поблагодарил Бакура Бебия за проводимую работу Фонда.