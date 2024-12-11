ИНГУР ГЭС БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ПРОИЗВЕСТИ АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ
Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды, Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку.
В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии.
Дневные включения будут осуществляться по новому графику, который будет опубликован дополнительно.
Ночной режим энергосбережения остается без изменений: с 21:00 до 07:00.
«Черноморэнерго» просит население соблюдать экономный расход электроэнергии.
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