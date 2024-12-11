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Абхазия Информ

ИНГУР ГЭС БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ПРОИЗВЕСТИ АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ

Новости Среда, 11 декабря 2024 23:17
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ИНГУР ГЭС БЫЛА ВЫНУЖДЕНА ПРОИЗВЕСТИ АВАРИЙНУЮ ОСТАНОВКУ

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. РУП «Черноморэнерго» сообщает, что в связи с критическим уровнем воды в водохранилище и недостаточным притоком воды, Ингурская гидроэлектростанция была вынуждена произвести аварийную остановку.

В целях обеспечения стабильной работы энергоснабжения готовится новый график подачи электроэнергии.

Дневные включения будут осуществляться по новому графику, который будет опубликован дополнительно.

Ночной режим энергосбережения остается без изменений: с 21:00 до 07:00.

«Черноморэнерго» просит население соблюдать экономный расход электроэнергии.

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Прочитано 11 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2024 23:19

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