БЮДЖЕТЫ ШЕСТИ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ НА 2025 ГОД ПРИНЯТЫ В ПЕРВОМ ЧТЕНИИ
Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Депутаты Парламента приняли в первом чтении законопроекты о бюджетах на 2025 год шести внебюджетных фондов.
Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования по доходам и расходам прогнозируется в сумме 90 млн 571,3 тыс. руб.
Бюджет Фонда социального страхования и охраны труда по доходам и расходам составит 232 млн 475,9 тыс. руб.
Бюджет Фонда репатриации по доходам и расходам составит 385 млн 130,1 тыс. руб.
Доходы и расходы Дорожного фонда планируются в размере 160 млн руб.
Доходы и расходы бюджета Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2025 год планируются в сумме 258 млн 937,8 тыс. руб.
Бюджет Пенсионного фонда по доходам и расходам составит 1 млрд 882 млн 796,5 тыс. руб.
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