В С. ЛЫХНЫ ВЫЯВЛЕНА ФЕРМА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ
Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Абхазии в результате реализации оперативной информации выявлена действующая майнинг-ферма в Гудаутском районе.
Аппараты по добыче криптовалют размещались в подвальном помещении частного домовладения, в с. Лыхны. Так же, аналогичное оборудование было установлено в контейнере на территории приусадебного участка.
Обнаруженное оборудование принадлежит жителю того же села Лакоба Денису Владимировичу.
Аппараты по добыче криптовалют в количестве 51-й единицы общей мощностью потребления электроэнергии 168 кВт/ч, изъяты и помещены на склад Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору.
Об этом сообщает сайт МВД.
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