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Абхазия Информ

СОТРУДНИКАМИ ГТК БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Среда, 11 декабря 2024 23:36
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СОТРУДНИКАМИ ГТК БЫЛИ ВЫЯВЛЕНЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации 06 декабря должностные лица правоохранительного подразделения т/п «Псоу» на КМП «Мюссера» МВД Республики Абхазия обнаружили 12 аппаратов для майнинга. Приблизительно в 17:00 на контрольном пункте милиции «Мюссера» был остановлен и досмотрен автомобиль марки Toyota Sequoia, находившийся под управлением гражданина Республики Таджикистан Аслабекова Э.К.

В результате досмотра было найдено и изъято ограниченное к ввозу на таможенную территорию РА оборудование для добычи криптовалюты модели «Avalone» 11/66. Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе реализации оперативной информации 10 декабря должностные лица ОБК и ТП таможенного поста «Псоу» на автовокзале Псоу досмотрели автомобиль «Honva CRV» под управлением гражданки Чолакян О. А.

В результате досмотра в багажном отсеке было найдено и изъято ограниченное к ввозу на таможенную территорию РА 4 аппарата для майнинга «Avalone» 12/46 85Т и 9 блоков питания. Аппараты изъяли. Материалы дела направлены в отдел дознания и таможенных расследований ГТК Абхазии.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2024 23:40

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