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Абхазия Информ

ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Новости Среда, 11 декабря 2024 23:42
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ОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОСЕННЕЙ СЕССИИ ПАРЛАМЕНТА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Состоялось очередное заседание осенней сессии Парламента Республики Абхазия11 декабря под председательством Спикера Лаши Ашуба состоялось очередное заседание осенней сессии Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия.

Рассмотрен и принят в окончательном чтении Закон Республики Абхазия «О внесении изменений в Закон Республики Абхазия «О гражданстве Республики Абхазия»

Рассмотрены и приняты в первом чтении законопроекты:

«О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Фонда репатриации Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Дорожного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О бюджете Государственного внебюджетного фонда инвалидов Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 гг. на 2025 год».

«О бюджете Пенсионного фонда Республики Абхазия на 2025 год».

«О внесении изменений в Трудовой кодекс Республики Абхазия».

Рассмотрены и приняты постановления Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия:

«О порядке и сроках вступления в силу положений Конституционного закона Республики Абхазия «О судебной власти» от 15 июня 2015 года № 3784-с-V в части автоматизированной судебно-информационной системы».

«Об определении бюджетной сметы Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республике Абхазия на 2025 год».

«Об определении суммы средств на содержание Контрольной палаты Республики Абхазия на 2025 год».

«Об утверждении Сметы расходов на содержание Национального банка Республики Абхазия на 2025 год».

«Об определении аудиторской организации для проведения внешнего аудита Национального банка Республики Абхазия (Банка Абхазии)».

«О назначении Барателиа Б. В. Председателем Национального банка Республики Абхазия».

«Об определении персонального и численного состава комитетов Народного Собрания – Парламента Республики Абхазия».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в аренду сроком на 25 лет обществу с ограниченной ответственностью «Блэк си Компани» земельного участка площадью 3,5 га в селе Адзюбжа для строительства средства размещения санаторно-курортного типа».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на предоставление в постоянное пользование обществу с ограниченной ответственностью «Север-Траст» земельного участка площадью 0,07 га и доведения общей площади с 0,30 до 0,37 га в г. Пицунда».

«О даче согласия Кабинету Министров Республики Абхазия на перевод земельного участка площадью 0,97 га в с. Алахадзы Гагрского района из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли населенных пунктов».

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2024 23:44

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