СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 17-ГО ТУРНИРА МОЛОДЕЖНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КИКБОКСИНГА

«Кирилл провел свою первую чемпионскую защиту пояса в главном бою вечера и одержал победу. Давид боксировал с чемпионом Лиги в весовой категории до 54 кг, это был его реванш и он одержал уверенную победу. Одиссей боксировал в претендентском бою против спортсмена из Сочи и одержал победу единогласным решением судей», – отметил тренер спортсменов Нико Сааков.

По его словам в следующем турнире Одиссей Пилия будет боксировать за пояс организации, а Кирилл Кожемякин и Давид Барциц – защищать чемпионство.