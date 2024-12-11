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Абхазия Информ

СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 17-ГО ТУРНИРА МОЛОДЕЖНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КИКБОКСИНГА

Новости Среда, 11 декабря 2024 23:44
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СПОРТСМЕНЫ ИЗ АБХАЗИИ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ 17-ГО ТУРНИРА МОЛОДЕЖНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЛИГИ КИКБОКСИНГА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Одиссей Пилия, Кирилл Кожемякин и Давид Барциц стали победителями 17-го турнира Молодежной профессиональной лиги кикбоксинга. Соревнования прошли в городе Сочи.

«Кирилл провел свою первую чемпионскую защиту пояса в главном бою вечера и одержал победу. Давид боксировал с чемпионом Лиги в весовой категории до 54 кг, это был его реванш и он одержал уверенную победу. Одиссей боксировал в претендентском бою против спортсмена из Сочи и одержал победу единогласным решением судей», – отметил тренер спортсменов Нико Сааков.

По его словам в следующем турнире Одиссей Пилия будет боксировать за пояс организации, а Кирилл Кожемякин и Давид Барциц – защищать чемпионство.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Среда, 11 декабря 2024 23:46

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