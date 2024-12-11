НА РОССИЙСКО-АБХАЗСКОЙ ГРАНИЦЕ ЗАДЕРЖАНЫ ДВЕ ИНОМАРКИ С КОНТРАБАНДНОЙ ТАБАЧНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ
Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. На таможенном посту МАПП Адлер Краснодарской таможни пресечены очередные попытки ввоза табачных изделий с сокрытием от таможенного контроля.
В ходе проверки автотранспорта сотрудники поста остановили автомобиль марки LIFAN, прибывший из Республики Абхазия. В ходе таможенного досмотра, проведенного по результатам применения мобильного инспекционно-досмотрового комплекса, было установлено, что салон автомобиля оборудован хитрым тайником. Между задним пассажирским сиденьем и багажным отделением был установлен сбитый из фанеры и обшитый войлоком короб, который использовался в виде перегородки между салоном и багажным отделением. В нем были спрятаны блоками и россыпью 532 пачки сигарет «BUSINESS ROYALS» с абхазскими акцизными марками и «Gagra RED» без акцизных марок.
В этот же день сотрудники таможни задержали еще один автомобиль марки CHEVROLET LANOS. Салон машины был также «усовершенствован». Демонтировав заднее пассажирское сиденье, таможенники обнаружили, что в поролоне между пластиной сиденья и чехлом была вырезана ниша. В ней находилась плотно уложенная табачная продукция «MENTOL SUPER SLIMS». Другой тайник был обнаружен в потолке автомобиля. При его демонтаже (снятии фанеры с войлоком), сотрудники нашли еще партию сигарет этой же марки. В CHEVROLET пытались провезти 470 пачек сигарет без акцизных марок.
Как пояснили нарушители, сигареты они приобрели в Абхазии для передачи на территории России за денежное вознаграждение.
Табачные изделия (1002 пачки), а также автомобили, использованные для незаконной перевозки, изъяты. По фактам незаконного перемещения табачной продукции через границу возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.
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