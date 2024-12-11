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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ОБЯЗАЛИ ЧИТАТЬ КЛЯТВУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА

Новости Четверг, 12 декабря 2024 00:05
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В АБХАЗИИ ОБЯЗАЛИ ЧИТАТЬ КЛЯТВУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Депутаты парламента Абхазии приняли в окончательном чтении законопроект о внесении изменений в закон «О гражданстве Республики Абхазия». Одним из важных изменений является публикация реестра получивших гражданство Абхазии лицах и дача клятвы, передает корреспондент ТАСС с заседания.

«Принять во втором и окончательном чтении проект закона «О внесении изменений в закон Республики Абхазия "О гражданстве Республики Абхазия», – говорится в постановлении парламента.

Как отметил представлявший законопроект депутат Дмитрий Маршания, речь идет о госреестре, где будут данные о всех лицах, получающих гражданство Абхазии. «Это позволяет иметь данные и основания принятия тех или иных лиц в гражданство, это снимет многие вопросы. Также речь идет о том, что вступающие в гражданство Абхазии лица должны будут давать клятву на абхазском языке в органе, уполномоченном президентом», – сказал Маршания.

Ранее этих норм не было в законе о гражданстве.

«В обществе часто ходят слухи о том, что направо и налево раздают абхазское гражданство [иностранцам и лицам без гражданства]. После публикации в реестре данных таких слухов не будет», – сказал депутат Даут Хутаба.

Новый закон вступит в силу 1 мая 2025 года.

Прочитано 10 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2024 00:10

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