 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

БГАНБА: РФ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ АБХАЗИИ ПО СОЦВЫПЛАТАМ

Новости Четверг, 12 декабря 2024 00:10
Оцените материал
(0 голосов)
БГАНБА: РФ ПОКА НЕ ОТРЕАГИРОВАЛА НА ОБРАЩЕНИЕ АБХАЗИИ ПО СОЦВЫПЛАТАМ

Сухум. 11 декабря. Абхазия-Информ. Правительство Российской Федерации пока не ответило на письмо и.о. премьер-министра Абхазии Валерия Бганбы о возобновлении софинансирования зарплат бюджетникам, остановленное в сентябре. Об этом ТАСС сообщил Бганба.

«Нет пока никакой реакции на наше письмо на имя председателя правительства РФ Михаила Мишустина [по вопросам софинансирования зарплат и других социальных выплат], отправленное в понедельник, 9 декабря. Возможно, какие-то контакты есть у и.о. президента Абхазии [Бадры Гунба] с Администрацией президента РФ, но у нас ни с правительством, ни с сопредседателем российской части российско-абхазской межправкомиссии контактов сейчас нет», – сказал Бганба.

Ранее Бганба сообщил ТАСС, что обратился с письмом к Мишустину о возможности разморозки софинансирования заработных плат, в целом социальных выплат, поскольку огромные средства уходят на оплату перетока электроэнергии.

Россия с сентября приостановила, а с ноября за исключением пенсий и вовсе прекратила все социальные выплаты.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2024 00:14

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В АБХАЗИИ ОБЯЗАЛИ ЧИТАТЬ КЛЯТВУ ПРИ ПОЛУЧЕНИИ ГРАЖДАНСТВА НАШ СООТЕЧЕСТВЕННИК ПОЛУЧИЛ ПРЕСТИЖНУЮ ТУРЕЦКУЮ ПРЕМИЮ В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШАЯ РЕЖИССУРА» »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.