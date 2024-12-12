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Абхазия Информ

БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ

Новости Четверг, 12 декабря 2024 23:21
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БАДРА ГУНБА ПОЗДРАВИЛ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Республики Абхазия Бадра Гунба поздравил Президента Российской Федерации Владимира Путина с Днём Конституции. В поздравительном адресе, в частности, говорится:

Уважаемый Владимир Владимирович,

Примите мои поздравления с Днем Конституции!

Основной Закон является залогом укрепления государственности, стабильного и всестороннего развития Российского государства и его многонационального народа.

Неуклонное следование принципам и нормам Конституции определяет последовательные действия, направленные на защиту национальных интересов, жизни и достоинства соотечественников, укрепление суверенитета, отстаивание исторической правды и верность традиционным ценностям.

Пользуясь возможностью, выражаю искреннюю благодарность Вам, уважаемый Владимир Владимирович за помощь и поддержку, которую Вы оказываете нашей стране. Народ Абхазии благодарен Российской Федераций за обеспечение безопасности Республики Абхазия, за мир и стабильное развитие.

Укрепление прочных союзнических отношений с Россией является приоритетным направлением деятельности руководства Абхазии. Уверен, что основанные на дружбе и взаимоуважении, они будут и в дальнейшем развиваться во благо наших народов.

Желаю Вам, уважаемый Владимир Владимирович, и всем россиянам мира, благополучия и процветания.

Прочитано 16 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2024 23:24

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