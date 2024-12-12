БАДРА ГУНБА ВСТРЕТИЛСЯ С ДИНАРОЙ СМЫР И АРДОЙ АШУБА

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности президента Бадра Гунба встретился с и.о. министра культуры Динарой Смыр и директором АБИГИ Ардой Ашуба. Обсуждались вопросы, связанные с реализацией программы по празднованию 150-летия со дня рождения Народного поэта Абхазии, основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулиа.

Бадра Гунба возглавляет государственную комиссию по проведению юбилейных мероприятий.

Динара Смыр и Арда Ашуба проинформировали о ходе подготовки к торжественному заседанию, которое станет завершением юбилейных мероприятий. Оно состоится 17 декабря в Абхазском государственном драматическом театре им. С. Чанба. В тот же день в АБИГИ состоится научная конференция и открытие бюста Д. И. Гулиа.

18 декабря праздничное мероприятие пройдет в Абхазском государственном университете. В юбилейных торжествах примут участие гости, представляющие различные научные учреждения Российской Федерации.

Бадра Гунба отметил, что с учетом значимости личности Д. И. Гулиа для истории нашего народа, его духовного развития, финальное мероприятие в честь 150-летия со дня рождения должно пройти на достойном уровне.

Динара Смыр и Арда Ашуба преподнесли и.о. президента переизданное в честь юбилея поэта Евангелие на абхазском языке. Это уникальное издание было впервые выпущено в 1912 году. На абхазский язык священное писание было переведено комиссией, в состав которой входил Дмитрий Гулиа.