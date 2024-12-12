ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЗДРАВИЛ МИХАИЛА МИШУСТИНА С ДНЁМ КОНСТИТУЦИИ РОССИИ

В поздравлении говорится: «Уважаемый Михаил Владимирович, поздравляю Вас и народ России с Днём Конституции Российской Федерации. За эти годы Российская Федерация прошла через непростые испытания, оставаясь великой державой, которая сплотила многонациональный народ страны. Сила России – в единстве.

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба поздравил председателя Правительства Российской Федерации Михаила Мишустина с Днём Конституции.

Уверен, что Конституция Российской Федерации остается залогом дальнейшего развития страны и принесет новые успехи ее гражданам. Убежден, что Российская Федерация справится со всеми вызовами, которые стоят на современном этапе истории.

Пользуясь возможностью, выражаю Вам искреннюю благодарность за поддержку Республики Абхазия».

Валерий Бганба пожелал Михаилу Мишустину и всем россиянам крепкого здоровья, мира, благополучия и новых успехов в работе на благо Отечества.