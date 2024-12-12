ДАУР КОВЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС» В АБХАЗИИ
Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Даур Кове назначен представителем «Международного Альянса стратегических проектов БРИКС» в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова, сообщил Кове в своем Telegram-канале.
Организация реализует на практике инициативы и решения, принятые в рамках объединения БРИКС.
«Работа Альянса направлена на всестороннее экономическое, социальное и культурное развитие экономик стран-участниц по таким направлениям, как культура и искусство, наука и технологии, образование и спорт», – говорится в публикации.
Даур Кове с октября 2023 года по настоящее время работает в должности замглавы Галского района. В августе этого года он назначен послом по особым поручениям МИД Абхазии.
С 2016 по 2021 годы возглавлял МИД, с апреля 2022 года по октябрь 2023-го был министром культуры республики.
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