 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ДАУР КОВЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС» В АБХАЗИИ

Новости Четверг, 12 декабря 2024 23:38
Оцените материал
(0 голосов)
ДАУР КОВЕ БУДЕТ ПРЕДСТАВЛЯТЬ «МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЛЬЯНС СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ БРИКС» В АБХАЗИИ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Даур Кове назначен представителем «Международного Альянса стратегических проектов БРИКС» в Абхазии. Приказ об этом подписала президент организации Лариса Зеленцова, сообщил Кове в своем Telegram-канале.

Организация реализует на практике инициативы и решения, принятые в рамках объединения БРИКС.

«Работа Альянса направлена на всестороннее экономическое, социальное и культурное развитие экономик стран-участниц по таким направлениям, как культура и искусство, наука и технологии, образование и спорт», – говорится в публикации.

Даур Кове с октября 2023 года по настоящее время работает в должности замглавы Галского района. В августе этого года он назначен послом по особым поручениям МИД Абхазии.

С 2016 по 2021 годы возглавлял МИД, с апреля 2022 года по октябрь 2023-го был министром культуры республики.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Четверг, 12 декабря 2024 23:40

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « РОВД ИЗЪЯТЫ АППАРАТЫ ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ ГОСКОМИТЕТ ЗАПУСТИЛ ГОЛОСОВАНИЕ ПО ВЫБОРУ ЛУЧШЕГО СПОРТСМЕНА 2024 ГОДА ПО ВЕРСИИ БОЛЕЛЬЩИКОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.