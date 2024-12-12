В АБХАЗИИ ВОЗОБНОВИЛА РАБОТУ ИНГУРСКАЯ ГЭС

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Ингурская ГЭС снова начала работать после вынужденного отключения, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании «Черноморэнерго». Как пояснили в компании, работу станции остановили из-за критического снижения уровня воды в водохранилище. Когда уровень воды немного повысился, ГЭС автоматически перезапустилась. Сейчас мощности станции хватает, чтобы обеспечивать Абхазию электричеством на 2 часа 48 минут в сутки.