В АБХАЗИИ ЗАЯВИЛИ ОБ ОТСУТСТВИИ ПРОБЛЕМ СО СНАБЖЕНИЕМ СЖИЖЕННЫМ ГАЗОМ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Проблем с обеспечением населения Абхазии сжиженным газом в условиях энергокризиса нет, запасов газа достаточно, и жителям республики не стоит беспокоиться. Об этом сообщил ТАСС гендиректор Абхазской государственной топливной компании Рамаз Джопуа.

В Абхазии с 1 ноября действовали четырехчасовые ограничения в подаче света в дневное и ночное время (по два часа), но 11 декабря после аварийной остановки ИнгурГЭС на фоне критически низкого уровня воды в плотине в дневное время суток свет населению начали подавать лишь на 2 часа 48 минут. Именно столько в настоящее время может вырабатывать ИнгурГЭС – единственная ГЭС, питающая республику. В ночное время суток (с 21:00 до 07:00) свет в Абхазию поступает по перетоку из РФ бесперебойно. На оплату перетока уже направлено более 600 млн рублей с начала ноября.

«Ажиотаж с газом в нашей республике возник на этой неделе на ровном месте. Кто-то написал в социальных сетях, что через три дня не будет и газа, и люди стали закупать по 5-6 баллонов, при этом, что самое страшное, приносят для заправки и старые баллоны. Со всей ответственностью заявляю, что в Абхазии запасов сжиженного газа достаточно, нет никаких причин для беспокойства населения», – сказал Джопуа.

По его словам, не меняется в сторону увеличения и стоимость газа, один баллон стоит по-прежнему 1 тыс. рублей.

Отвечая на вопрос, с чем связаны большие очереди на газозаправочной станции в селе Ачадара Сухумского района, Джопуа ответил, что эта станция единственная обеспечена дизельным генератором и работает независимо от включений света, потому все едут именно на эту станцию. Машины также развозят баллоны с газом по районам.