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Абхазия Информ

АБХАЗИЯ ВЫПЛАТИЛА 18,5 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РОССИЙСКИХ КЛИНИКАХ

Новости Пятница, 13 декабря 2024 00:10
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АБХАЗИЯ ВЫПЛАТИЛА 18,5 МЛН РУБЛЕЙ ДОЛГА ЗА ЛЕЧЕНИЕ ГРАЖДАН В РОССИЙСКИХ КЛИНИКАХ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия выплатила 18,5 миллиона из 55 миллионов рублей долга перед российскими клиниками за лечение абхазских граждан. Об этом заявил исполняющий обязанности министра финансов страны Владимир Делба.

«У Абхазии скопился долг за лечение граждан республики перед российскими клиниками. Он составлял 55 миллионов рублей. По поручению и.о президента минфин изыскал 18,5 миллионов рублей и оплатил часть долга. <...> Усилия фискальных органов направлены на мобилизацию доходов государственного бюджета», – цитирует его РИА «Новости».

«Лечение граждан за пределами и на территории Абхазии» — целевая программа абхазского правительства. Суть её в том, что страна направляет в российские клиники пациентов, которым нельзя помочь в Абхазии из-за проблем с оснащением медицинских учреждений или отсутствия специалистов нужного профиля.

Ранее Life.ru рассказывал, как в сентябре Россия частично остановила социальные выплаты в Абхазии. В МИД РФ такое решение объяснили балансом обстоятельств. При этом абхазская сторона отказалась ратифицировать соглашение об инвестициях с Россией, но призвала восстановить выплаты. Жители республики встретили идею инвестиционного соглашения с РФ протестами.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2024 00:14

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