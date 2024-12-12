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Абхазия Информ

КМ УТВЕРДИЛ ОДУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КВОТЫ ВЫЛОВА РЫБЫ

Новости Пятница, 13 декабря 2024 00:24
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КМ УТВЕРДИЛ ОДУ ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КВОТЫ ВЫЛОВА РЫБЫ

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Кабинет министров утвердил общий допустимый улов (ОДУ) водных биологических ресурсов и рекомендуемые квоты добычи (вылова) в осенне-зимнюю путину 2024-2025 гг.

Рекомендуемые квоты добычи разных видов рыбы составляют: 25 000 тонн хамсы, 200 тонн ставриды, 120 тонн барабули, 340 тонн шпрот, 100 тонн кефали, 3 тонны катрана, 7 тонн камбалы, 20 тонн скатов, луфарь и пеламида – без ограничений, прочие виды рыб – 50 тонн.

Прогноз запаса в путину 2024 – 2025 гг. основного промыслового вида – хамсы оценивается как низкий, размерно-весовой состав хамсы оценивается преимущественно как средний и с низкой жирностью в пределах менее 17%.

Для горбылей (темного, светлого и серебристого) рекомендуется установить временный мораторий на добычу в связи с сокращением численности в акватории РА.

Кроме того, был утвержден размер платы за пользование водными биологическими ресурсами в осенне-зимнюю путину 2024-2025 гг..

Для предприятий Абхазии плата за одну тонну барабули составляет 20 000 руб., мерланга – 9 520 руб., хамсы – 2000   руб., шпрот (килька) – 1 050 руб., ставриды – 16 000 руб., камбалы-калкана – 80 000 руб., прочей рыбы (кефаль, катран, скаты горбыль, скорпена, бычки, луфарь, сарган, смарида, сельдь, карась, песчанка, моллюск) – 20 000 руб.

Российским рыбодобывающим предприятиям разрешен вылов только хамсы, плата за одну тонну составляет 2000 руб.

Были определены квоты на вылов рыбы в осенне-зимнюю путину девяти юридическим лицам, осуществляющим добычу (вылов) и переработку хамсы в рыбную муку и рыбий жир: ООО с ИИ «Хамса», СП ООО «Абхазморпром», ООО «БлэкСииФиш», ООО «Апсыдз Бат и Бек», СП ООО «Сухумский рыбокомбинат плюс», СП ООО «Сухумский рыбокомбинат», ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство», СП ООО «Сухумское рыболовецкое хозяйство №1», ООО «Дэниз», ООО «АЙСБЕРГ 2» с использованием 20 судов (ловцов).

– российским рыбодобывающим предприятиям с использованием двух рыболовецких судов (чистая вместимость каждого из них не должна превышать 240 регистровых тонн);

– юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям Республики Абхазия, осуществляющим вылов рыбы (хамсы, ставриды) для обеспечения внутреннего рынка, с использованием 10 судов (ловцов).

В осенне-зимнюю путину 2024–2025 гг. запрещается экспорт промысловой рыбы (свежей, охлажденной, мороженой), за исключением вывоза промысловой рыбы (мороженой) российскими рыбодобывающими предприятиями.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям запрещается в осенне-зимнюю путину 2024-2025 гг. привлечение к промыслу рыбы для обеспечения внутреннего рынка иностранных рыболовецких судов с пелагическими разноглубинными тралами.

Госкомитету по экологии поручили:

– обеспечить контроль за общим количеством судов, принимающих участие в промысле;

– запретить сортировку хамсы на судах и сброс маломерной рыбы в море; в случае обнаружения сброса рыбы в море в обязательном порядке направлять соответствующие материалы Министерству сельского хозяйства.

Запрещен:

– лов рыбы рыболовецкими судами в 500-метровой зоне от береговой линии повсеместно; мойка орудий лова, палубных и трюмных помещений ближе трех миль от береговой линии;

– лов рыбы, стоянка рыболовецких и транспортных судов в запретных районах и предустьевой зоне рек Псоу, Бзып, Мчышта, Гумиста, Кяласур, Кодор, Аалдзга, Ингур.

За нарушение рыбоперерабатывающими предприятиями и рыболовецкими судами экологических норм в части охраны воздушной, почвенной и морской среды предусматривается приостановка лицензий с отстранением от промысла рыболовецких судов, допустивших нарушения.

Прочитано 5 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2024 00:27

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