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Абхазия Информ

В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАССЕ ГОГИ АЖИБА

Новости Пятница, 13 декабря 2024 00:28
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В АБХАЗИЮ ДОСТАВИЛИ ТЕЛО ПОГИБШЕГО НА ДОНБАССЕ ГОГИ АЖИБА

Сухум. 12 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудники медицинского управления МЧС Абхазии доставили в республику тело Ажиба Гоги Акакиевича, жителя села Джирхва, Гудаутского района, погибшего в боях за освобождение Донбасса. Наш соотечественник был убит 27 ноября в Красноармейском районе ДНР.

В 4 утра на государственной границе колонну машин встречали родственники, друзья и однополчане погибшего.

Сначала Ажиба служил в интербригаде «Пятнашка», затем перешел в 87-й полк Вооруженных сил России.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Пятница, 13 декабря 2024 00:30

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