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Абхазия Информ

ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗА ЭКСКУРСОВОДОВ АБХАЗИИ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 00:23
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ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗА ЭКСКУРСОВОДОВ АБХАЗИИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба принял представителей Профсоюза экскурсоводов Абхазии по их просьбе. Они рассказали о том, что ситуация с энергетикой в Абхазии уже сказывается на посещение туристами в новогодние дни.

Представители Профсоюза пришли с предложениями, которые, по их мнению, могут помочь выйти из энергетического кризиса. Одним из предложений является открытие расчетного счета в банке для сбора денег на оплату коммерческого перетока электроэнергии, в котором могли бы принять участие и представители сферы туризма.

Валерий Бганба предложил представителям Профсоюза экскурсоводов принять участие в очередном заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности и рассказать свое видение по выходу из ситуации.

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 00:31

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