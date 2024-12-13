ВСТРЕЧА С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПРОФСОЮЗА ЭКСКУРСОВОДОВ АБХАЗИИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. И. о. премьер-министра Валерий Бганба принял представителей Профсоюза экскурсоводов Абхазии по их просьбе. Они рассказали о том, что ситуация с энергетикой в Абхазии уже сказывается на посещение туристами в новогодние дни.

Представители Профсоюза пришли с предложениями, которые, по их мнению, могут помочь выйти из энергетического кризиса. Одним из предложений является открытие расчетного счета в банке для сбора денег на оплату коммерческого перетока электроэнергии, в котором могли бы принять участие и представители сферы туризма.

Валерий Бганба предложил представителям Профсоюза экскурсоводов принять участие в очередном заседании штаба по обеспечению энергетической безопасности и рассказать свое видение по выходу из ситуации.