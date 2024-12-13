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Абхазия Информ

СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА РУМЫНИИ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 00:32
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СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА РУМЫНИИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам, действующим в ущерб безопасности Абхазии, 10 декабря 2024 года сотрудниками Службы госбезопасности упреждена и пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриан к сбору информации в отношении военных объектов, расположенных на территории Абхазии. Дэвид Керчь Адриан должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона.

Знакомые из Украины обещали безопасно вывезти его из Абхазии, в которой ему, якобы, могла угрожать опасность, потому что это «оккупированная Россией территория».

Об этом сообщает сайт СГБ.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 00:36

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