СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА РУМЫНИИ
Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам, действующим в ущерб безопасности Абхазии, 10 декабря 2024 года сотрудниками Службы госбезопасности упреждена и пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриан к сбору информации в отношении военных объектов, расположенных на территории Абхазии. Дэвид Керчь Адриан должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона.
Знакомые из Украины обещали безопасно вывезти его из Абхазии, в которой ему, якобы, могла угрожать опасность, потому что это «оккупированная Россией территория».
Об этом сообщает сайт СГБ.