СГБ ЗАДЕРЖАЛА ГРАЖДАНИНА РУМЫНИИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В ходе проведенных оперативных мероприятий по противодействию иностранным спецслужбам, действующим в ущерб безопасности Абхазии, 10 декабря 2024 года сотрудниками Службы госбезопасности упреждена и пресечена попытка привлечения гражданина Румынии Дэвида Керча Адриан к сбору информации в отношении военных объектов, расположенных на территории Абхазии. Дэвид Керчь Адриан должен был снимать военные объекты и базы в республике с помощью дрона.