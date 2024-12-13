В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 12 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ
Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии в Сухуме досмотрели автомобиль «Volkswagen» под управлением гражданина Абхазии А. З.Торосян. В результате досмотра изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Абхазии 12 аппаратов для майнинга«Avalone».
По предварительным оценкам, общая стоимость товаров составляет порядка 500 тысяч рублей.
Запрещенное к ввозу на территорию Абхазии оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.