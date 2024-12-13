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Абхазия Информ

В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 12 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 00:36
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В СУХУМЕ ИЗЪЯЛИ 12 АППАРАТОВ ДЛЯ ДОБЫЧИ КРИПТОВАЛЮТЫ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В ходе реализации оперативной информации сотрудники УБК и ТП ГТК Абхазии в Сухуме досмотрели автомобиль «Volkswagen» под управлением гражданина Абхазии А. З.Торосян. В результате досмотра изъяты ограниченные к ввозу на таможенную территорию Абхазии 12 аппаратов для майнинга«Avalone».

По предварительным оценкам, общая стоимость товаров составляет порядка 500 тысяч рублей.

Запрещенное к ввозу на территорию Абхазии оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Прочитано 9 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 00:42

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