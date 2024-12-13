ПУТИ ВЫХОДА ИЗ ЭНЕРГОКРИЗИСА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Сложившийся энергокризис в стране и пути выхода из него обсудили в Общественной палате Абхазии. На встречу были приглашены и.о. премьер-министра Валерий Бганба, и.о. вице-премьера, министра финансов Владимир Делба, и.о. вице-премьера, министра экономики Кристина Озган, и.о. министра иностранных дел Сергей Шамба, и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба.

И.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба рассказал о ситуации с обеспечением электроэнергией населения.

Он отметил, что из-за низкого уровня воды в Джварском водохранилище произошло аварийное отключение. В связи с этим в дневное время электроэнергия подается чуть более 2,5 часов. А в ночное время осуществляется переток из России, что объясняется существенно более низкой его стоимостью.

«Ночной переток нам обходится в 8 млн рублей, а днем на сегодняшний день сумма составляла бы порядка 30 млн рублей», – пояснил Нанба.

Говоря о причинах энергокризиса, он отметил, что эта проблема существует десятилетиями.

«В прошлом году также были выделены средства на приобретение электроэнергии. В этом году были даны соответствующие поручения президента, планировались мероприятия по резервированию средств для оплаты перетока. Предполагалось два источника – денежные средства «Черноморэнерго» и на то, что недостает, – средства республиканского бюджета», – рассказал Нанба.

На вопрос члена Общественной палаты Давида Пилия, какое количество электроэнергии потребляют майнеры, и.о. министра энергетики и транспорта Джансух Нанба ответил, что объем потребляемой электроэнергии майнерами составляет от 1 до 1,5 млн кВт/ч в сутки.

«Суточное потребление нашей страны в данное время года составляет порядка 10 млн кВт/ч, соответсвенно от 10 до 15% у нас потребляют майнеры», – сказал Нанба.

Члены Общественны палаты поинтересовались у и. о. министра энергетики и транспорта, как в будущем будет решаться вопрос с обеспечением населения электроэнергией.

Джансух Нанба сообщил, что рассматривается вопрос газификации республики, причем использование газа как альтернативного источника энергии рассматривается в долгосрочной перспективе.

Однако, учитывая капиталоемкость проекта, его важность и ресурсы, которые нужно вложить, он не может быть реализован быстро.

Нанба сообщил, что рассматривается вопрос установки солнечных панелей, это даст возможность сократить потребление в дневное время суток.

Член Общественной палаты Виталий Смыр подчеркнул необходимость сосредоточить усилия на том, как выйти из кризиса.

«Есть хорошие планы на будущее, но давайте подумаем, как нам выжить сегодня в этих условиях», – сказал Смыр.

И.о. министра экономики Кристина Озган отметила, что 2 млрд 900 млн кВт/ч получила Абхазия из России с 2020 года. В 2021 году, когда проводился ремонт ИнгурГЭС, был предоставлен существенный объем электроэнергии на безвозмездной основе. Общая стоимость полученной электроэнергии за этот период – более 11 млрд рублей.

По словам Озган, при этом электричество на 10,1 миллиарда было предоставлено безвозмездно в рамках социального перетока, оставшаяся сумма была оплачена из средств Инвестпрограммы и Банком Абхазии.

«Благодаря договоренностям между руководствами Абхазии и России, республика получала социальный переток на безвозмездной основе», – сказала она.

По словам Озган, было предусмотрено, что в 2025 году объем социальной поставки должен был составить порядка 300 млн кВт/ч.

«Это покрывает практически полтора месяца потребности в зимний период (январь – март). Надо понимать, что в текущих условиях данный вопрос пока еще открыт», – сказала Озган.

Джансух Нанба проинформировал, что юрлица оплачивают электроэнергию в объеме более 85%, физлица – 25,6%. В среднем процент собираемости составляет 46,6% – 47%.

Нанба отметил, что собираемость выросла на 10% по сравнению с прошлым годом (за 11 месяцев 2023 года собираемость составляла 34%).

«Это связано с установкой современных приборов учета у юрлиц и индивидуальных предпринимателей, отключением организаций за трехмесячную неуплату и выставлением инкассовых поручений», – сказал Нанба.

И.о. министра финансов Владимир Делба проинформировал, что в энергетическую отрасль с 2020 года из Республиканского бюджета было направлено 1 млрд 935 млн рублей.

Он отметил, что из них 700 млн руб. – это средства российской финансовой помощи, направленные на переток.

«Всё остальное – это собственные доходы бюджета, которые складываются из налоговых поступлений, которые поступают в соответствующие уровни бюджетной системы», – сказал он.

На вопрос, почему не предусматриваются расходы на переток в бюджет, Владимир Делба ответил, что прежде всего нужно понимать, что электроэнергия платная, это товар.

«Наличие на сегодняшний день задолженности абонентов за оказанную услугу, за проданный товар составляет несколько миллиардов рублей, несмотря на то что из республиканского бюджета идёт активная поддержка на развитие отрасли, в том числе путём предоставления средств на приобретение приборов учёта.

Если более предметно рассказать, то получается так: деньги абонента, уплатившего средства за потреблённую электроэнергию, впоследствии уплатившего налоги в бюджет и понимающего, что он не имеет задолженности ни перед РУП «Черноморэнерго», ни перед бюджетом, – его деньги направляют на оплату перетока, то есть в данном случае отправляют на оплату задолженности неплательщика. Это, наверное, как минимум несправедливо, чтобы у неплательщиков продолжал гореть свет, что и происходит сейчас. Поэтому в бюджете не предусматриваются эти средства... Это говорит о том, что у нас в части электроэнергия становится бесплатной», – сказал он.

Делба отметил, что сегодня средства направляются на переток.

«Мы говорим, что конечная цель – приобретение коммерческой электроэнергии, – это так, совершенно верно. Но на самом деле это же бюджетные средства наших налогоплательщиков направляются. По сути... мы погашаем чью-то задолженность, – вот что происходит. Причём погашаем задолженность за счёт добросовестных налогоплательщиков», – сказал Делба.

Характеризуя текущую ситуацию, Владимир Делба отметил, что очень много разных мер и мероприятий проводится в отношении финансового обеспечения по приобретению коммерческого перетока.

«Сегодняшнее число 480 млн с 1 ноября было направлено на приобретение электроэнергии, из которых 200 млн рублей республиканский бюджет взял в кредит и 28 млн рублей добавил собственные доходы бюджета. Это доходы налогоплательщиков», – подытожил он.

Джансух Нанба прокомментировал вопрос о восстановлении малых ГЭС.

«У нас есть три неработающие ГЭС. Две фирмы внесли предложения по их восстановлению. Есть то, что нам нравится, а есть то, с чем мы несогласны. Мы объяснили, что объекты энергетики принадлежат народу и они не могут быть частными. Эти фирмы должны дать государству гарантии. Было бы хорошо, если государство могло бы за свой счет восстановить объекты, но нет у нас таких средств. Приблизительно на восстановление этих ГЭС необходимо 10 млрд рублей. Они могли бы выработать 350 млн кВт/ч в год. Это покрывало бы половину нашего дефицита в 700 млн кВт/ч. Мы должны заняться этим вопросов в ближайшее время», – сказал Нанба.

Джансух Нанба также сообщил, что рассматривается вопрос освобождения от таможенных пошлин солнечных панелей.

Кристина Озган сообщила, что текущая задолженность потребителей электроэнергии – 1,4 млрд рублей.

«Если бы поступило хотя бы 50% платежей, то можно было бы безболезненно оплачивать переток», – сказала Озган.

Член Общественной палаты Руслан Хашиг выразил возмущение по поводу того, что исполнительная власть не подготовила антикризисный план, не внесла ни одну инициативу в Парламент по штрафным санкциям в отношении майнеров.

Джансух Нанба проинформировал, что с 2021 по 2024 год изъято 10,5 тысяч майнинг-аппаратов.

«Общая сумма вынесенных штрафов в 2021 г. – 9,8 млн руб. (оплачено 2,5 млн руб.), в 2022 г. – 5,3 млн руб. (оплачено 1 млн 679 тыс. рублей), в 2023 г. – 2,5 млн руб. (оплачено 931 тыс. руб.)», – сказал он и отметил, что конфисковывать оборудование было гораздо эффективнее.

Владимир Делба, отвечая на вопрос членов Общественной палаты, куда были направлены средства из резервного фонда Кабмина ответил: «В 2024 году резервный фонд Кабмина составлял 250 млн рублей, на сегодняшний день его кассовое исполнение составляет 243 млн рублей».

Он привел несколько примеров, куда были направлены средства из фонда.

И.о. министра энергетики и транспорта рассказал о встрече с группой женщин, которые пришли обсудить вопрос энергетики. Они сообщили Нанба, что им известны места, где установлены майнинг-фермы.

«Я незамедлительно предложил им выехать вместе со мной на место. На следующий день вместе с группой женщин и всех уполномоченных ведомств направились по тем данным, которые были у них. Мы поехали на станцию ИнгурГЭС, перепадную ГЭС-1, Ткуарчалскую ГРЭС, также посетили еще два объекта, но, к сожалению, нам нигде не удалось найти эти машинки», – сказал Нанба.

И.о. премьер-министра Валерий Бганба отметил, что мало внимания обращалось на энергетику в последние десятилетия.

«Когда началось развитие экономики в Абхазии, потребление стало увеличиваться. Раньше мы также получали переток, но это были совершенно другие цифры», – сказал он.

По словам Бганба, резкий рост потребления электроэнергии произошел в 2020 году, причиной тому разрешение деятельности майнинг-аппаратов. Кроме того, есть естественный прирост потребления.

Валерий Бганба сообщил, что идут переговоры и запрашивались цены на электричество у других поставщиков – везде цены выше, чем в России.

«Я два раза беседовал с директором ИнгурГЭС, чтобы он обсудил с поставщиками, чтобы они подали нам электроэнергию в зимний период, чтобы мы вернули летом то количество электроэнергии, которое мы могли бы получить сейчас», – сказал Бганба.

Он проинформировал, что в данное время активизировалась борьба с майнерами.

Джансух Нанба проинформировал, что около 6 миллиардов рублей необходимо Абхазии для того, чтобы привести распределяющие электросети в рабочее состояние. При этом, по его словам, речь не идет об объектах генерации.

Он подчеркнул, что сейчас электросетевое хозяйство республики находится в аварийном состоянии, технические потери достигают 30%.

На вопрос членов Общественной палаты о постановке на учет абхазских студентов, обучающихся в России, и.о. министра иностранных дел Сергей Шамба ответил, что подписан договор о двойном гражданстве и ратифицирован в Госдуме, но на данном этапе он заморожен.

«Президент России должен издать отдельный Указ о предоставлении российского гражданства в ускоренном порядке. Пока этот закон не действует. Всем студентам предлагают встать на воинский учет. Это было и раньше, просто какое-то время они относились к этому лояльно, а сейчас они требуют. Это не значит, что их сразу заберут в армию, но по окончании вуза, если к тому времени не будет действовать закон о двойном гражданстве, их могут призвать в армию, если они останутся в России», – сказал Нанба.

Член Общественной палаты Сократ Джинджолия отметил, что нынешнюю ситуацию сравнивают с 1994 годом.

«Мы противостояли Грузии и всему западному миру, потому что мы ощущали спину России и в любой ситуации в самом критическом случае могли обратиться к ней. А сегодня мы себя противопоставляем России. На какую страну мы должны надеяться?» – задал вопрос Джинджолия.

Он отметил, что Россия – единственный реальный союзник, который нам помогает.

«Мы говорим, у нас антироссийских настроений нет. Мы штурмуем Администрацию президента и Парламент с флагом Российской Федерации в руках. Вы что думаете, флаг России в руках штурмующих воспринимается в России под аплодисменты? Они послали этих людей штурмовать, что ли? Это рассматривается, как издевательство, как насмешка. Мы вас любим, но не требуйте того-то по договору, откажитесь от такого-то соглашения, ещё что-то, ещё что-то... Вот это всё привело нас к катастрофе, самой настоящей катастрофе. Если нам не нравится соглашение, нужно вести какой-то диалог спокойно. А то, что происходит с нами, – это лопнуло терпение», – подытожил он.

Об этом сообщает Апсныпресс.