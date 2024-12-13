У ЖИТЕЛЕЙ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ИЗЪЯТО НАРКОТИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО В ОСОБО КРУПНОМ РАЗМЕРЕ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудниками УКОН МВД совместно с управлением уголовного розыска и отделом угро Гагрского РУВД в ходе проведения оперативных мероприятий на посту ГАИ «Холодная речка» была остановлен а/м «Опель» под управлением жителя Краснодарского края Акобян Бабкена Оганесовича, 1977 г.р. с пассажиром Овчинниковым Ильей Вадимовичем, 1990 г.р., проживающим в г. Сочи.

Данные граждане попали в разработку оперативных служб МВД по подозрению в осуществлении сбыта наркотических средств на территории Республики Абхазия. При личном досмотре у Бабкена Акобян были изъяты капсулы психотропного вещества «Прегабалин».

В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий, проведенных в отношении задержанных, установлено, что гражданин Акобян и Овчинников, действуя по предварительному сговору между собой и с лицом под псевдонимом «Субару-Арсе», выступающим в роли координатора, используя координаты геолакации посредством мессенджера «Telegram» приобрели наркотическое средство путем так называемых тайных закладок с целью последующей реализации. При обследовании участков местности в Сухумском и Гудаутском районах, а также в г. Гудаута сотрудниками милиции было изъято 12 пластиковых колб с наркотическим средством «метадон», общей массой более 9 граммов.

Принадлежность изъятого вещества к данному наркотическому средству установлена в результате исследования в экспертно-криминалистическом центре министерства внутренних дел Абхазии.

В отношении граждан Акобян и Овчинникова, в деяниях которых усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 224, а так же ч. 1 ст. 223 УК РА возбуждено уголовное дело, расследование которого проводит следственное управление МВД Абхазии.

Подозреваемые содержатся под стражей.

Об этом сообщает сайт МВД.