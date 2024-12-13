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Абхазия Информ

СТОЛИЧНОМУ УВД ПРЕДПИСАНО УСИЛИТЬ РАБОТУ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 01:01
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СТОЛИЧНОМУ УВД ПРЕДПИСАНО УСИЛИТЬ РАБОТУ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошло рабочее совещание и.о. министра Роберта Киут с начальником УВД по городу Сухум Астумуром Хагуш. В совещании принял участие первый заместитель министра, курирующий работу блока криминальной милиции, Руслан Ажиба.

Как доложил Астамур Хагуш, правопорядок в столице удается держать под контролем – увеличены пешие патрули и экипажи дорожно-патрульной службы.

Роберт Киут поручил продолжать усиленную работу до особого распоряжения.

В целях предупреждения преступлений и правонарушений в республике глава ведомства так же дал указания усилить режим несения службы личного состава оперативных подразделений всех горрайорганов. Контроль возложен на первого замминистра Руслана Ажиба.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 13 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 01:07

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