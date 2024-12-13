СТОЛИЧНОМУ УВД ПРЕДПИСАНО УСИЛИТЬ РАБОТУ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В Министерстве внутренних дел прошло рабочее совещание и.о. министра Роберта Киут с начальником УВД по городу Сухум Астумуром Хагуш. В совещании принял участие первый заместитель министра, курирующий работу блока криминальной милиции, Руслан Ажиба.

Как доложил Астамур Хагуш, правопорядок в столице удается держать под контролем – увеличены пешие патрули и экипажи дорожно-патрульной службы.

Роберт Киут поручил продолжать усиленную работу до особого распоряжения.

В целях предупреждения преступлений и правонарушений в республике глава ведомства так же дал указания усилить режим несения службы личного состава оперативных подразделений всех горрайорганов. Контроль возложен на первого замминистра Руслана Ажиба.

Об этом сообщает сайт МВД.