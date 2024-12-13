В ГАГРСКОМ РАЙОНЕ ВЫЯВЛЕНЫ ДВА ОБЪЕКТА ПО ДОБЫЧЕ КРИПТОВАЛЮТ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Шесть майнинг-аппаратов, принадлежащих Вешенко Алексею Александровичу и размещенных в подсобном помещении дома №2 по ул. Приморская в г. Пицунда обнаружены и изъяты сотрудниками Пицундского отдела милиции УВД по Гагрскому району совместно с райотделом службы госбезопасности республики и специалистом «Черноморэнерго».

Днем ранее, в результате проведенных оперативных мероприятий в ходе проверки поступившей информации о фактах незаконных подключении к энергосети с целью добычи криптовалют, сотрудниками УВД по Гагрскому району совместно с райотделом СГБ Абхазии и представителем РУП «Черноморэнерго» в г. Гагра выявлена майнинг-ферма. Действующее оборудование в количестве 31-й единицы размещалось в подсобном помещении на приусадебном участке домовладения по адресу ул. Гагрипшское ущелье, 6. Владелец аппаратов по добыче криптовалют Овелян Арсен Владимирович.

Оборудование демонтировано и изъято. Общая мощность незаконно потребляемой электроэнергии составила 76 к/Вт.

Об этом сообщает сайт МВД.