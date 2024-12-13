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Абхазия Информ

НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 01:10
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НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В Абхазии театры готовятся порадовать самых маленьких зрителей новогодними спектаклями. Юные зрители и их родители смогут насладиться интересными и волшебными постановками в различных театрах Абхазии в эти праздничные дни.

Расписание представлений.

Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба:

С 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января в 11:00 и 13:00 (декабрьские спектакли), в 12:00 (январские спектакли), спектакль «МИРИА». Режиссёр-постановщик: Тимур Квеквескири.

Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера:

С 27 по 30 декабря и 2, 3, 4, 5 января, в 12:00 и 15:00, спектакль «Двенадцать месяцев».

Прочитано 11 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 01:15

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