НОВОГОДНИЕ СПЕКТАКЛИ ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ ЗРИТЕЛЕЙ
Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. В Абхазии театры готовятся порадовать самых маленьких зрителей новогодними спектаклями. Юные зрители и их родители смогут насладиться интересными и волшебными постановками в различных театрах Абхазии в эти праздничные дни.
Расписание представлений.
Абхазский государственный драматический театр им. С. Чанба:
С 25 по 30 декабря и со 2 по 7 января в 11:00 и 13:00 (декабрьские спектакли), в 12:00 (январские спектакли), спектакль «МИРИА». Режиссёр-постановщик: Тимур Квеквескири.
Государственный русский театр драмы им. Ф. Искандера:
С 27 по 30 декабря и 2, 3, 4, 5 января, в 12:00 и 15:00, спектакль «Двенадцать месяцев».