ЗАДЕРЖАН TANK С КОНТРАБАНДНЫМИ СИГАРЕТАМИ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. На российско-абхазской границе продолжают фиксироваться нарушения, связанные с незаконным перемещением табачной продукции. В последнее время для перевозки сигарет нарушители используют в том числе автомобили премиум-класса, надеясь пересечь границу, не вызвав подозрений.

Так, в ходе контроля транспортных средств был остановлен черный внедорожник марки GWM TANK, прибывший на таможенный пост из Абхазии. Иномарку направили на осмотр с применением МИДК, в результате в машине были выявлены посторонние вложения. На задней двери транспортного средства было прикреплено запасное колесо, демонтировав которое в полости шины таможенники обнаружили нелегальные сигареты.

С сокрытием от таможенного контроля пытались провезти 340 пачек (6800 штук) сигарет марок «Gagra», «RED», «AMERICAN BLEND», произведенных в Абхазии. Табачная продукция перевозилась без российских акцизных марок и обязательной маркировки.

Как пояснил мужчина, зная о том, что ввоз на территорию России сигарет в таком количестве запрещен, он решил скрыть товар от таможенного контроля.

Сигареты изъяты, возбуждены дела об административных правонарушениях по ч. 2 ст. 16.1 и по ст.16.3 КоАП РФ.