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Абхазия Информ

ТУРИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ, НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Новости Суббота, 14 декабря 2024 01:19
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ТУРИСТЫ ПРОДОЛЖАЮТ ЕХАТЬ В АБХАЗИЮ, НЕСМОТРЯ НА ПРОБЛЕМЫ С ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЕЙ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Турпоток в Абхазию остается высоким, несмотря на ухудшение социально-экономической ситуации. О том, стоит ли ехать в республику на новогодние праздники, изданию РБК рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

На данный момент в республике наблюдаются проблемы с электричеством. 11 декабря на территории всей республики была прекращена подача электроэнергии. Это связано с тем, что Россия с 1 сентября приостановила социальные выплаты в рамках финансово-экономической помощи частично признанной республике.

Вице-президент АТОР Сергей Ромашкин отметил, что многие туристы приобрели путевки в Абхазию еще до того, как в Минэкономразвития рекомендовали этого не делать. Однако пока что россияне не спешат отказываться от купленных туров.

«Туристы прилетают в основном в Адлер, у них несдаваемые билеты, например, Москва – Сочи – Москва. И для них отказаться от путевки – полбеды, нужно еще отказаться от билетов. А обычно это невозможно», – пояснил он.

Однако если ситуация не изменится в лучшую сторону, россияне все-таки начнут постепенно отказываться от туров – никто не захочет проводить отпуск без электричества, заключил Ромашкин.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Суббота, 14 декабря 2024 01:22

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