АБХАЗИЯ ИЩЕТ ПУТЬ В ПОТЕМКАХ

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Абхазия продолжает бороться с беспрецедентно острым дефицитом электроэнергии. Как признались власти республики на пятничном заседании Общественной палаты, в связи с прекращением Москвой софинансирования социальных выплат абхазам в бюджете республики не хватает средств на оплату перетока электроэнергии из России. На этом фоне Сухум предлагает создать двустороннюю рабочую группу для решения спорных вопросов между двумя «братскими и дружественными государствами».

Дефицит электроэнергии – проблема, с которой Абхазия сталкивается каждый год с ноября по апрель из-за многолетнего кризиса энергетической отрасли и нехватки собственных мощностей, способных покрыть потребности республики. Единственная электростанция, питающая Абхазию, – Ингурская ГЭС. В холодное время года уровень воды в Ингурском водохранилище снижается до критического, из-за чего сокращаются объемы выработки электроэнергии на станции.

На заседании абхазской Общественной палаты в пятницу исполняющий обязанности министра энергетики и транспорта Джансух Нанба скрывать не стал: главная причина обострившегося энергетического кризиса состоит в том, что в бюджете на 2024 год не предусмотрены такие затраты.

«Нашему государству пришлось направить собственные доходы на покрытие, то есть на замещение тех расходов, которые мы должны были осуществить за счет российской финансовой помощи. Это в первую очередь заработная плата и ряд других социально значимых расходов», – пояснил господин Нанба.

Россия 1 сентября приостановила социальные выплаты, которые получали учителя, врачи и работники силовых структур Абхазии, сохранив лишь пенсионное обеспечение российских граждан, проживающих в республике.

Глава МИД РФ Сергей Лавров тогда отверг версию об обострении отношений с республикой и объяснил это решение необходимостью соблюдать «баланс обязательств». Тогда Россия ожидала от Абхазии ратификации и вступления в силу договора о признании и исполнении арбитражных решений, а также инвестиционного соглашения (впоследствии оно станет поводом для массовых протестов в республике и не будет ратифицировано).

И без того кризисная ситуация, развивающаяся на фоне политической нестабильности в республике после протестов и отставки президента Аслана Бжании, совпала с необходимостью перетока электроэнергии из России. Этот инструмент традиционно использовался абхазскими властями для снабжения электроэнергией западной и центральной частей республики в период дефицита. На эти цели с 1 ноября было направлено свыше 600 млн рублей (из них 470 млн руб. – из республиканского бюджета). А 11 декабря значимость этого перетока возросла в разы: из-за аварийной остановки Ингурской ГЭС вся Абхазия оказалась обесточена, подачу электричества в дневное время сократили более чем в 1,5 раза по сравнению с ноябрем – до 2 часов 48 минут. При этом после возобновления работы ИнгурГЭС продолжительность подачи электричества днем не увеличилась (с 21:00 до 7:00 утра оно непрерывно идет перетоком из России).

Усугубило положение республики и то, что к ноябрю Россия потребовала оплачивать переток электроэнергии по коммерческой цене – 4 руб. за киловатт.

Первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин отмечал, что Абхазии заранее дали понять: поставки электроэнергии «по бросовым ценам» продолжаться не могут, а установленная Москвой стоимость все равно остается ниже рыночной.

Учитывая обязательства перед бюджетниками, исполняющий обязанности президента Абхазии Бадра Гунба поручил правительству «изыскать и мобилизовать средства для дальнейшей оплаты перетока». И пока мобилизация этих самых средств продолжается, переток, по последним сообщениям, удалось оплатить до 13 декабря включительно.

Абхазские власти не только в ускоренном режиме ищут средства для покрытия всех обязательств, но и регулярно призывают российских коллег протянуть руку помощи.

И. о. премьер-министра Абхазии Валерий Бганба направил обращения уже как минимум двум российским чиновникам: премьер-министру Михаилу Мишустину и вице-премьеру Александру Новаку. Ответов, по утверждению Сухума, пока получено не было.

«Основные проблемы связаны с соглашением об инвестиционной деятельности, которое не ратифицировал парламент Абхазии. Говорить в данном случае, что Абхазия не хочет российских инвестиций – это нетактично, поскольку не соответствует действительности. Соглашение противоречит интересам Абхазии и не имеет никакого отношения к интересам России как государства», – объяснил «Интерфаксу» свое видение ситуации господин Бганба, повторив не раз звучавший тезис оппозиции.

Тем не менее правительство Абхазии сдаваться не собирается. В четверг Валерий Бганба предложил создать двустороннюю рабочую группу для обсуждения всех «спорных моментов» между Россией и Абхазией, подчеркнув, что безвыходных ситуаций не бывает, а отношения «двух братских и дружественных государств не могут зависеть от интересов отдельных лиц».

Днем ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков дал понять: несмотря на сложившуюся ситуацию, контакты с «абхазскими друзьями», в том числе по вопросу реакции парламента страны на инвестиционное соглашение и по соцвыплатам, идут своим ходом и продолжатся в будущем.

Лусине Баласян

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