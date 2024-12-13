В АТОР РАССКАЗАЛИ ОБ ОГРАНИЧЕНИИ ТУРПОТОКА В АБХАЗИЮ В РАМКАХ «ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ»

Сухум. 13 декабря. Абхазия-Информ. Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Артур Мурадян сообщил, что российские туристы временно не могут посещать Абхазию из-за ограничений на турпоток. Это решение он назвал «воспитательной работой» с абхазским бизнесом. Причиной ограничения турпотока господин Мурадян назвал отказ Абхазии ратифицировать инвестсоглашение с Россией. Ранее соглашение вызвало в Абхазии массовые протесты, которые привели к отставке президента.

«Пока абхазы сопротивляются утверждению тех норм, которые привели к отставке их президента, поэтому с абхазским бизнесом идет воспитательная работа – лишение турпотока из России, который был основной статьей дохода республики», – сказал вице-президент АТОР «Газете.Ru».

По словам господина Мурадяна, Минэкономразвития запретило российским туроператорам продавать туры в Абхазию после начала протестов в стране. Тем не менее туристы могут самостоятельно покупать билеты в республику и оплачивать проживание там. Снятия запрета, добавил вице-президент АТОР, не следует ждать до конца года. Для начала в Абхазии должны будут пройти выборы нового президента и стабилизироваться обстановка, пояснил он.

Парламент Абхазии в начале декабря отказался от ратификации инвестсоглашения с Россией на фоне массовых протестов. Оппозиционеры посчитали, что из-за предоставляемых российским бизнесменам льгот эти проекты «не будут приносить в бюджет ни копейки» и приведут к потере экономического суверенитета республики. По требованию демонстрантов в отставку ушел президент Аслан Бжания.