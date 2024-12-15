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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ВЫСТУПАЛ И ВЫСТУПАЮ В ЗАЩИТУ СУВЕРЕНИТЕТА СВОЕЙ РОДИНЫ

Новости Воскресенье, 15 декабря 2024 23:44
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА: ВЫСТУПАЛ И ВЫСТУПАЮ В ЗАЩИТУ СУВЕРЕНИТЕТА СВОЕЙ РОДИНЫ

Сухум. 15 декабря. Абхазия-Информ. Исполняющий обязанности премьер-министра Валерий Бганба назвал в своем заявлении обвинения в свой адрес лживыми и нечистоплотными:

«В последние дни в сети интернет распространяются разного рода тезисы, связанные с вопросами, обсуждавшимися на заседании Общественной палаты 13 декабря.

Разные телеграмм каналы, в том числе аффилированные к государственным структурам, позволяют себе методы нечистоплотной информационной борьбы, манипулируя вырванными из контекста фразами и искажая факты.

В связи со всем вышеизложенным, считаю необходимым обратиться к населению с целью недопущения дезинформации и введения людей в заблуждение.

Я категорически отвергаю любые обвинения в свой адрес, связанные с якобы моей виной в нынешней ситуации, в том числе во взаимоотношениях с Российской Федерацией. Подобные обвинения, которые в частности позволил себе озвучить член общественной палаты С. Р. Джинджолия не имеют ничего общего с действительностью, так как в последние четыре с лишним года я не работал ни на одной ответственной государственной должности, не участвовал в политической жизни Абхазии, и не играл роли в ее внешнеполитическом курсе. Хочу напомнить, что мое назначение на должность премьер-министра стало результатом консенсуса между противоборствующими политическими силами, и мое личное нежелание ввязываться во всю эту борьбу, могло еще дольше продлить возникший политический кризис и привести его к непрогнозируемым последствиям.

Никакие былые или нынешние заслуги граждан не позволяют манипулировать общественным сознанием и искажать факты, не замечая систематической работы по размыванию нашего суверенитета разными силами внутри Абхазии, что привело к тотальной, нездоровой зависимости Абхазии от России в энергетической и социальной сферах.

Хочу обратить внимание, что нынешний кризис в энергетической, экономической и социальной сферах никак не мог возникнуть за четыре дня. Все это стало результатом неэффективной политики, которая привела страну к высокому энергодефициту и не готовности бюджета нести социальную нагрузку без помощи Российской Федерации.

Я считаю, что у нас нет времени на манипуляции и бесконечные попытки обвинить друг друга в кризисе, мы должны объединиться и вместе работать во благо нашего народа и вывести страну из кризиса! Однако особо активным и расплодившимся, как грибы после дождя, анонимным телеграмм каналам, а также определенным деятелям стоит напомнить, что выплаты по софинансированию бюджетников со стороны Российской Федерации были приостановлены задолго до острой фазы политического кризиса, а переток Республика Абхазия уже много месяцев закупает по коммерческой цене.

Также хочу отметить, что разные обвинения в мой адрес связанные с моими якобы антироссийскими настроениями являют собой ничто иное, как лживые и нечистоплотные попытки политической борьбы, учитывая тот факт, что я уже более 25 лет работал на разных государственных должностях и все эти годы плодотворно взаимодействовал с российскими коллегами, в том числе в качестве спикера Народного Собрания работал над заключением межгосударственного договора о союзничестве и стратегическом партнерстве. Будучи спикером Народного Собрания, премьер-министром Республики Абхазия и дважды исполняющим обязанности президента страны, я трудился во благо своего государства и во благо двусторонних отношений Абхазии и России, и ни разу в мою бытность на ответственных государственных должностях, отношения с Российской Федерацией и близко не были к тому низкому уровню, к которому их привели в последние четыре года.

При этом я считал, и считаю, что, если мы строим суверенное и независимое государство, за которое сложили головы лучшие сыны Родины, для нас должен быть неприемлем тот факт, что президент нашего государства подписывался под внутренними документами любого иностранного государства, в котором он берет на себя ни с кем несогласованные, опасные для страны обязательства, которые не могут быть осуществлены им по конституции. И те, кто считают иначе, подписываются под тем, что нашему государству не нужен суверенитет.

Ни у кого не получится навесить на меня какой-либо ярлык только из-за того, что я выступаю в защиту суверенитета своей Родины.

Также до меня дошла информация, что мне хотят вменить в вину якобы организацию приезда наших братьев из Турции. Хочу обратить внимание, что информацию о готовящемся визите получил от государственных ведомств, и считаю, что никто не может ограничивать их право посещать историческую Родину.

Повторюсь: вместо манипуляций и попыток обвинить друг друга, нам надо приложить все силы, чтоб наше население больше не терпело жестких условий, вызванных отсутствием света и тепла в их домах, а выборы прошли в спокойной обстановке и правовом русле».

Прочитано 8 раз Последнее изменение Воскресенье, 15 декабря 2024 23:52

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