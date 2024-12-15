МИД АБХАЗИИ ВЫРАЖАЕТ ГЛУБОКУЮ СКОРБЬ В СВЯЗИ С УХОДОМ ИЗ ЖИЗНИ КАВКАЗА КАМИЛЯ АТРЫШБА

Сухум. 15 декабря. Абхазия-Информ. Министерство иностранных дел Республики Абхазия выражает глубокую скорбь в связи со скоропостижной смертью дипломата, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, самоотверженного патриота Республики Абхазия, Кавказа Камиля Атрышба.

В наиболее трудный для страны период, узнав о начавшейся войне, Кавказ Атрышба прибыл в Абхазию, чтобы встать на защиту своей Родины. Он возглавил группу специального назначения, подчинявшуюся главнокомандующему Владиславу Ардзинба.

Вплоть до 1995 года Кавказ Атрышба оставался в охране Владислава Ардзинба.

С апреля 2021 года он приступил к работе в Полномочном Представительстве Республики Абхазия в Турецкой Республике и на протяжении трёх лет ответственно отстаивал интересы своей родины.

Кавказ Атрышба навсегда запомнится несгибаемым воином с героической стойкостью и бесстрашием. Его безвременный уход стал тяжелой утратой и огромным ударом для всей нашей республики.

Светлая память о Кавказе Камиле Атрышба навсегда останется в наших сердцах. Он запомнится искренним патриотом и настоящим героем абхазского народа.