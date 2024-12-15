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Абхазия Информ

В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫЯВЛЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТЫ

Новости Воскресенье, 15 декабря 2024 23:55
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В АБХАЗИИ ПРОДОЛЖАЮТ ВЫЯВЛЯТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЕ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТЫ

Сухум. 15 декабря. Абхазия-Информ. Сотрудниками 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел в результате проведенных профилактических мероприятий на подведомственной территории в «Новом районе» г. Сухум выявлено три факта незаконной деятельности по добыче криптовалют.

В складском помещении дома № 3 по ул. Агрба обнаружены 3 майнинг-аппарата, принадлежащие жителю г. Сухум Адлейба Руслану Михайловичу, проживающему в квартире 94 по тому же адресу.

2 аппарата были изъяты так же у жительницы г. Сухум Адик Ирины Константиновны. Оборудование по добыче криптовалют размещалось по месту проживания последней, в хозпомещении на приусадебном участке дома № 8 по ул. Семерджиева 3-й тупик.

В пристройке домовладения № 136 по ул. Эшба сотрудники милиции обнаружили 8 майнинг-аппаратов, принадлежащих Джинджия Имеде Гуликовне, проживающей по данному адресу.

Обнаруженные устройства изъяты и помещены на склад Госстандарта республики. Общая мощность незаконно подключенного к энергосети оборудования составила более 13 к/Вт.

Участковыми уполномоченными милиции отдела внутренних дел по Гудаутскому району реализована поступившая оперативная информация о незаконном подключении к энергосети с целью добычи криптовалюты. В результате проведенных проверок совместно с РО СГБ Абхазии в с. Лыхны, обнаружены и изъяты 8 майнинг-аппаратов, принадлежащие Харазия Веронике Олеговне.

В г. Новый Афон, в помещении по ул. Орлиное гнездо, обнаружены аппараты по добыче криптовалют в количестве 4 единиц, принадлежащие Григорян Армену Владимировичу.

Все оборудование изъято и помещено на склад Гудаутского РО СГБ.

При осмотре территории бывшей табачной фабрики, в нефункционирующем строении сотрудники 1-го отдела милиции управления внутренних дел по г. Сухум обнаружили действующую майнинг-ферму.

На момент проверки к энергосети были подключены 8 аппаратов по добыче криптовалюты, принадлежащие гражданину Мамед-оглы Ахре Витальевичу, проживающему в доме №72 по ул. Назадзе в г. Сухум.

Оборудование изъято и помещено на склад Госстандарта республи

Об этом сообщает сайт МВД Абхазии.

Прочитано 8 раз Последнее изменение Понедельник, 16 декабря 2024 00:02

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