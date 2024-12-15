АРХЕОЛОГИ ОБСЛЕДУЮТ ЗАТОНУВШИЕ СТЕНЫ ДРЕВНЕЙ ДИОСКУРИИ В АБХАЗИИ

Сухум. 15 декабря. Абхазия-Информ. Археологи исследуют затонувшие сооружения у берегов Сухума, где, возможно, находился античный город Диоскурия. Эксперты взяли образцы раствора из кладки башни и стены, чтобы определить период их постройки. Работы продолжатся в 2025 году, сообщил Виктор Лебединский из Института востоковедения РАН. Участок изучается с 1960-х годов, когда была найдена уникальная погребальная стела V века до н. э.

Ученые считают, что она связана с Диоскурией, точное местоположение которой до сих пор неизвестно. По предположениям, часть города могла быть разрушена и затоплена в Сухумской бухте из-за абразии – процесс механического разрушения и сноса горных пород в береговой зоне водоёмов волнами и прибоем, а также воздействием переносимого водой обломочного материала.

В следующем году археологи планируют провести шурфовку, чтобы уточнить датировку древних сооружений.

Диоскурия считается одной из старейших греческих колоний на Кавказском побережье Черного моря. На сегодняшний день ее точное местоположение остаётся предметом споров. Существуют предположения, что город располагался в центре современного Сухума.

Кроме научных гипотез, эта местность окружена легендами. Согласно одной из легенд, Диоскурия была разграблена пиратами. Из-за удачного географического положения и богатства города он часто подвергался нападениям.

Истории о сокровищах, спрятанных под руинами города или на затонувших кораблях, будоражат воображение любителей приключений и кладоискателей.