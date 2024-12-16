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Абхазия Информ

ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ КАВКАЗА АТРЫШБА

Новости Вторник, 17 декабря 2024 01:10
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ВАЛЕРИЙ БГАНБА ПОЧТИЛ ПАМЯТЬ КАВКАЗА АТРЫШБА

Сухум. 16 декабря. Абхазия-Информ. В Государственном комитете по репатриации состоялись памятные мероприятия по случаю ухода из жизни почетного соотечественника из Турции, советника полномочного представителя Республики Абхазия в Турецкой Республике, ветерана Отечественной войны народа Абхазии, истинного патриота своей исторической Родины Кавказа Атрышба.

И. о. премьер-министра Валерий Бганба оставил запись в книге соболезнований, открытой в память о Кавказе Атрышба.

Прочитано 2 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2024 01:13

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