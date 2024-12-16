ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ КАВКАЗА АТРЫШБА ПРОШЛИ В СУХУМЕ
Сухум. 16 декабря. Абхазия-Информ. В здании Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации состоялось памятное мероприятие в честь памяти патриота, дипломата, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, профессионального военного, героя абхазского народа Кавказа Атрышба.
В мероприятии приняли участие руководство и коллектив Госкомитета и Фонда репатриации, члены правительства, представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел, общественные деятели из числа наших соотечественников, близкие и знакомые Кавказа Атрышба.
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