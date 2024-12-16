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Абхазия Информ

ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ КАВКАЗА АТРЫШБА ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Новости Вторник, 17 декабря 2024 01:13
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ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ КАВКАЗА АТРЫШБА ПРОШЛИ В СУХУМЕ

Сухум. 16 декабря. Абхазия-Информ. В здании Государственного комитета Республики Абхазия по репатриации состоялось памятное мероприятие в честь памяти патриота, дипломата, ветерана Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов, профессионального военного, героя абхазского народа Кавказа Атрышба.

В мероприятии приняли участие руководство и коллектив Госкомитета и Фонда репатриации, члены правительства, представители Министерства обороны и Министерства иностранных дел, общественные деятели из числа наших соотечественников, близкие и знакомые Кавказа Атрышба.

Прочитано 1 раз Последнее изменение Вторник, 17 декабря 2024 01:15

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