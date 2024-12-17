В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 16 декабря. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. В заседании приняли участие и.о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, глава управления энергосбыта Саид Блабба.

Джансух Нанба проинформировал депутатов о том, что ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической. Он отметил, что с 1 ноября удалось приобрести 165 млн кВт/ч, которые обошлись Абхазии в 655 млн рублей.

Депутаты поинтересовались, когда Абхазия начала приобретать переток российской электроэнергии в 2024 году.

Нанба ответил, что переток начали получать с 1 ноября. Он также сообщил, что средства, которые резервировались для оплаты перетока, были направлены на выплату заработной платы бюджетникам.

«Этим и объясняется дефицит денежных средств, с которым мы сегодня столкнулись. Более 1,5 млрд рублей российской финпомощи, которая была приостановлена, были возмещены из собственных доходов», – сказал Нанба.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил депутатам, что в дневное время республика получает 110 мегаватт электроэнергии.

«Возможности ИнгурГЭС очень сильно ограничены на сегодня. Тот переток, который в ночное время осуществляется со стороны Российской Федерации, обходится в 8,5 млн рублей», – сказал Джинджолия.

Он отметил, что ожидаются осадки в ближайшие 2-3 дня, но даст ли это какой-то существенный прирост уровня воды в Джварском водохранилище, сказать пока сложно.

«Население Абхазии часто задет вопрос: идут дожди, почему уровень воды не увеличивается? В силу того, что водохранилище находится высоко в горах, осадки, которые у нас выпадают в виде дождём, там выпадают большей частью в виде снега. Сейчас там ночью температура достигает до минус десяти градусов», – проинформировал он.

Депутаты также поинтересовались, почему не экономится электроэнергия летом. Нанба ответил, что в 2022 году была такая практика, но она не дала никаких результатов.

«Отключая свет летом, зимой никакого эффекта мы не получаем», – сказал он.

Депутат Беслан Халваш, комментируя вопрос, почему в бюджете не закладываются деньги на переток электроэнергии, ответил, что неправильно в начале года предусматривать в бюджете страны средства за переток электроэнергии.

«Из 655 миллионов оплаченных рублей за переток 455 миллионов – из республиканского бюджета. Для того, чтобы оплатить 455 миллионов, надо из других статей бюджета, предусмотренных на ремонтно-восстановительные или иные работы, забрать средства. Из-за того, что мы не можем наладить эффективную систему учета и контроля потребления электроэнергии и собираемости управляющей компанией, мы должны все эти работы, которые должны были бы производиться, прекратить и перенаправлять средства сюда. Это неправильно в начале года закладывать средства за переток», – сказал Халваш.

Он пояснил, что к концу года, когда не хватает средств, можно пересмотреть бюджеты, приглашать людей и решать проблему.

Джансух Нанба сообщил, что каскад трех перепадных на ИнгурГЭС мог бы обеспечить энергосистему Абхазии 350 миллионами кВт/ч в год, если бы их восстановили. Каждая из них – номинальной мощностью в 40 мегаватт.

«120 мегаватт – это порядка 350 миллионов кВт/ч в год. Для сравнения – это половина нашего дефицита. Безусловно, это самые крупные малые ГЭС. Было два коммерческих предложения, одно поступило в июне этого года, одно – в последней редакции в ноябре этого года», – сказал Нанба.

Он уточнил, что работа над этими документами идет. На сегодняшний день Минэнерго ждет финального технического заключения «Черноморэнерго».

Джансух Нанба также проинформировал, что Абхазия направила в октябре заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт/ч в 2025 году.

Он отметил, что официального подтверждения о том, что запланированный объем социального перетока будет получен, пока не поступало.

«Все технические процедуры с абхазской стороны выполнены и еще в начале октября направлены заявки в Минэнерго России», – сказал Нанба.

Депутат Эрик Рштуни выступил с инициативой ввести мораторий на повышаем тарифа на электроэнергию. Его поддержал депутат Адгур Харазия и отметил, что с зарплатой в десять тысяч рублей очень трудно платить такие деньги.

В свою очередь депутат Дмитрий Маршания предложил для социально уязвимых слоев населения из государственных денег приобрести дровяные печи.

Некоторые депутаты выступали за то, что необходимо закладывать бюджетные средства на переток, а некоторые отмечали, что РУП «Черноморэнерго» должно само себя содержать.

Депутаты интересовались почему энергетики не могут установить 4 тысячи счётчиков, которые лежат на складе.

Тимур Джинджолия ответил, прежде чем установить счетчик электроэнергии, они ремонтируют опорные столбы и электросети, это затратно как по времени, так и по финансам.

Тимур Джинджолия особо подчеркнул, что население не экономит электроэнергию, так как для большинства она является бесплатной.

«Мы хотим заниматься майнингом, гостиничным бизнесом, освещать полностью все своё подворье и ни за что не платить», – сказал Джинджолия.

Депутат Инар Садзба поинтересовался о программе LoRaWAN, которая даст возможность создать программу, где у каждого абонента будет свой личный кабинет с информацией о потребленной электроэнергией и имеющейся задолженности.

Саид Блабба ответил, что ведутся переговоры по этому вопросу и определяются способы оплаты за электроэнергию.

«1600 майнинг-аппаратов изъяли в 2024 году в Абхази», – сообщил и.о. министра энергетики и транспорта. Борьба с майнингом продолжается.

Об этом сообщает Апсныпресс.