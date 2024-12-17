 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ

Новости Среда, 18 декабря 2024 00:30
Оцените материал
(0 голосов)
В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ

Сухум. 16 декабря. Абхазия-Информ. В Парламенте прошло заседание комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям, посвященное проблемам энергетики республики. В заседании приняли участие и.о. вице-премьера, министр энергетики и транспорта Джансух Нанба, гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия, глава управления энергосбыта Саид Блабба.

Джансух Нанба проинформировал депутатов о том, что ситуация в энергосистеме Абхазии остается критической. Он отметил, что с 1 ноября удалось приобрести 165 млн кВт/ч, которые обошлись Абхазии в 655 млн рублей.

Депутаты поинтересовались, когда Абхазия начала приобретать переток российской электроэнергии в 2024 году.

Нанба ответил, что переток начали получать с 1 ноября. Он также сообщил, что средства, которые резервировались для оплаты перетока, были направлены на выплату заработной платы бюджетникам.

«Этим и объясняется дефицит денежных средств, с которым мы сегодня столкнулись. Более 1,5 млрд рублей российской финпомощи, которая была приостановлена, были возмещены из собственных доходов», – сказал Нанба.

Гендиректор РУП «Черноморэнерго» Тимур Джинджолия сообщил депутатам, что в дневное время республика получает 110 мегаватт электроэнергии.

«Возможности ИнгурГЭС очень сильно ограничены на сегодня. Тот переток, который в ночное время осуществляется со стороны Российской Федерации, обходится в 8,5 млн рублей», – сказал Джинджолия.  

Он отметил, что ожидаются осадки в ближайшие 2-3 дня, но даст ли это какой-то существенный прирост уровня воды в Джварском водохранилище, сказать пока сложно.  

«Население Абхазии часто задет вопрос: идут дожди, почему уровень воды не увеличивается? В силу того, что водохранилище находится высоко в горах, осадки, которые у нас выпадают в виде дождём, там выпадают большей частью в виде снега. Сейчас там ночью температура достигает до минус десяти градусов», – проинформировал он.

Депутаты также поинтересовались, почему не экономится электроэнергия летом. Нанба ответил, что в 2022 году была такая практика, но она не дала никаких результатов.

«Отключая свет летом, зимой никакого эффекта мы не получаем», – сказал он.

Депутат Беслан Халваш, комментируя вопрос, почему в бюджете не закладываются деньги на переток электроэнергии, ответил, что неправильно в начале года предусматривать в бюджете страны средства за переток электроэнергии.

«Из 655 миллионов оплаченных рублей за переток 455 миллионов – из республиканского бюджета. Для того, чтобы оплатить 455 миллионов, надо из других статей бюджета, предусмотренных на ремонтно-восстановительные или иные работы, забрать средства. Из-за того, что мы не можем наладить эффективную систему учета и контроля потребления электроэнергии и собираемости управляющей компанией, мы должны все эти работы, которые должны были бы производиться, прекратить и перенаправлять средства сюда. Это неправильно в начале года закладывать средства за переток», – сказал Халваш.

Он пояснил, что к концу года, когда не хватает средств, можно пересмотреть бюджеты, приглашать людей и решать проблему.

Джансух Нанба сообщил, что каскад трех перепадных на ИнгурГЭС мог бы обеспечить энергосистему Абхазии 350 миллионами кВт/ч в год, если бы их восстановили. Каждая из них – номинальной мощностью в 40 мегаватт.

«120 мегаватт – это порядка 350 миллионов кВт/ч в год. Для сравнения – это половина нашего дефицита. Безусловно, это самые крупные малые ГЭС. Было два коммерческих предложения, одно поступило в июне этого года, одно – в последней редакции в ноябре этого года», – сказал Нанба.

Он уточнил, что работа над этими документами идет. На сегодняшний день Минэнерго ждет финального технического заключения «Черноморэнерго».

Джансух Нанба также проинформировал, что Абхазия направила в октябре заявку на предоставление Россией социального перетока в размере 327 миллионов кВт/ч в 2025 году.

Он отметил, что официального подтверждения о том, что запланированный объем социального перетока будет получен, пока не поступало.

«Все технические процедуры с абхазской стороны выполнены и еще в начале октября направлены заявки в Минэнерго России», – сказал Нанба.

Депутат Эрик Рштуни выступил с инициативой ввести мораторий на повышаем тарифа на электроэнергию. Его поддержал депутат Адгур Харазия и отметил, что с зарплатой в десять тысяч рублей очень трудно платить такие деньги.

В свою очередь депутат Дмитрий Маршания предложил для социально уязвимых слоев населения из государственных денег приобрести дровяные печи.

Некоторые депутаты выступали за то, что необходимо закладывать бюджетные средства на переток, а некоторые отмечали, что РУП «Черноморэнерго» должно само себя содержать.

Депутаты интересовались почему энергетики не могут установить 4 тысячи счётчиков, которые лежат на складе.

Тимур Джинджолия ответил, прежде чем установить счетчик электроэнергии, они ремонтируют опорные столбы и электросети, это затратно как по времени, так и по финансам.

Тимур Джинджолия особо подчеркнул, что население не экономит электроэнергию, так как для большинства она является бесплатной.

«Мы хотим заниматься майнингом, гостиничным бизнесом, освещать полностью все своё подворье и ни за что не платить», – сказал Джинджолия.

Депутат Инар Садзба поинтересовался о программе LoRaWAN, которая даст возможность создать программу, где у каждого абонента будет свой личный кабинет с информацией о потребленной электроэнергией и имеющейся задолженности.

Саид Блабба ответил, что ведутся переговоры по этому вопросу и определяются способы оплаты за электроэнергию.

«1600 майнинг-аппаратов изъяли в 2024 году в Абхази», – сообщил и.о. министра энергетики и транспорта. Борьба с майнингом продолжается.

Об этом сообщает Апсныпресс.

Прочитано 4 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2024 00:31

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « ПАМЯТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СЛУЧАЮ КОНЧИНЫ КАВКАЗА АТРЫШБА ПРОШЛИ В СУХУМЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.