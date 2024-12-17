ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. В селе Н. Эшера, в частном доме по ул. братьев Эзугбая 3-й тупик изъято 4 майнинг-аппарата. Незаконной добычей криптовалют занимался Накопия Михаил Джансухович. Так же сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району был проверен адрес в с. Баслата, где в домовладении по ул. Асландзия обнаружено и изъято еще 4 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Джинджолия Алясу Юрьевичу.

Оборудование для добычи криптовалют изъято в здании экстрактного завода по ул. Назадзе.

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконных подключений к энергосети с целью добычи криптовалют, сотрудниками 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел обнаружена майнинг-ферма. Объект размещался непосредственно в здании экстрактного завода, расположенного по ул. Назадзе в г. Сухум.

Оборудование по добыче криптовалют в присутствии приглашенного на объект представителя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору демонтировано.

В общей сложности изъяты майнинг-аппараты в количестве 34-х единиц суммарной мощностью потребления электроэнергии свыше 149 к/Вт.

В отношении владельца изъятой техники – Осия Леонида Дмитриевича, составлен соответствующий административный материал. Конфискованное оборудование помещено на склад Госстандарта республики.

В ходе реализации оперативной информации должностные лица УБК и ТП ГТК, при содействии Службы государственной безопасности, Госстандарта Республики Абхазия и Службы участковых выявили функционирующие аппараты для добычи криптовалюты в количестве 6 ед. с жидкостной системой охлаждения. Аппараты располагались в подвальном помещении частного дома в г. Гагра, ул. Кабардинская, принадлежащего гражданину Осия.

По предварительным оценкам, общая стоимость товаров составляет порядка 900 000 тысяч рублей.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют в г. Сухум сотрудниками 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел обнаружена майнинг-ферма в квартире №19 дома 7 по ул. 30 сентября. 9 установленных аппаратов принадлежали Селину Александру Сергеевичу, проживающему в том же доме.

Так же по ул. 30 сентября в г. Сухум, в квартире №54 дома 8 обнаружены 9 действующих аппаратов по добыче криптовалют, установленных в отдельные коробы, и множество комплектующих предметов. Владелец – Квициния Роман Русланович, проживающий по ул. Гумистинская.

Все оборудование изъято и передано в Госстандарт Абхазии.

В домовладения № 2 по ул. братьев Эзугбая в с. Н. Эшера обнаружена майнинг-ферма. 4 аппарата по добыче криптовалют были размещены в подсобном помещении строения - оборудование демонтировано и изъято.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного подключения к энергосети с целью добычи криптовалютт провели сотрудники отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно с районным подразделением службы Госбезопасности Абхазии.

В ходе дальнейшего осмотра помещений по вышеуказанному адресу сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены установки с подключенными видеокартами для осуществления майнинга криптовалют в количестве 19 единиц. Устройства так же демонтированы и изъяты.

Владелец незаконно функционирующего оборудования – Авидзба Анри Даурович.

Об этом сообщает сайт МВД.