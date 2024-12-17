 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ
июня 24 2024

ПЯТЬ ДНЕЙ В АБХАЗИИ

Беттина Шмидт, музыковед и экс-редактор академической музыки на ÖRR («Общественное радиовещание») в Германии, в мае…
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
января 14 2024
ТРАПШ: ДЕНЬГИ ЗАПАДНЫХ «ДРУЗЕЙ» ДЛЯ ВЛИЯНИЯ НА АБХАЗИЮ ОСЕДАЮТ В ГРУЗИНСКИХ НКО
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ
декабря 18 2023
В АБХАЗИИ ЕСТЬ ДОМАШНЕЕ НАСИЛИЕ ВСЕХ ВИДОВ

Документы

февраля 07 2024

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦАХ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА»

ПРОЕКТ ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ «О некоммерческих организациях и физических лицах, выполняющих функции иностранного агента» Статья…
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
октября 14 2023
24 ГОДА НАЗАД БЫЛ ПРИНЯТ АКТ «О ГОСУДАРСТВЕННОЙ НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗИЯ»
РАСПОРЯЖЕНИЕ
июля 15 2020
РАСПОРЯЖЕНИЕ

Календарь событий

« Декабрь 2024 »
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

Мы в Фейсбуке

Абхазия Информ

ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ

Новости Среда, 18 декабря 2024 00:32
Оцените материал
(0 голосов)
ПРОДОЛЖАЕТСЯ РАБОТА ПО ВЫЯВЛЕНИЮ МАЙНИНГ-ОБЪЕКТОВ

Сухум. 17 декабря. Абхазия-Информ. В селе Н. Эшера, в частном доме по ул. братьев Эзугбая 3-й тупик изъято 4 майнинг-аппарата. Незаконной добычей криптовалют занимался Накопия Михаил Джансухович. Так же сотрудниками отдела внутренних дел по Сухумскому району был проверен адрес в с. Баслата, где в домовладении по ул. Асландзия обнаружено и изъято еще 4 аппарата по добыче криптовалюты, принадлежащие Джинджолия Алясу Юрьевичу.

Оборудование для добычи криптовалют изъято в здании экстрактного завода по ул. Назадзе.

В результате проведения оперативно-профилактических мероприятий по выявлению фактов незаконных подключений к энергосети с целью добычи криптовалют, сотрудниками 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел обнаружена майнинг-ферма. Объект размещался непосредственно в здании экстрактного завода, расположенного по ул. Назадзе в г. Сухум.

Оборудование по добыче криптовалют в присутствии приглашенного на объект представителя Государственного комитета Республики Абхазия по стандартам, потребительскому и техническому надзору демонтировано.

В общей сложности изъяты майнинг-аппараты в количестве 34-х единиц суммарной мощностью потребления электроэнергии свыше 149 к/Вт.

В отношении владельца изъятой техники – Осия Леонида Дмитриевича, составлен соответствующий административный материал. Конфискованное оборудование помещено на склад Госстандарта республики.

В ходе реализации оперативной информации должностные лица УБК и ТП ГТК, при содействии Службы государственной безопасности, Госстандарта Республики Абхазия и Службы участковых выявили функционирующие аппараты для добычи криптовалюты в количестве 6 ед. с жидкостной системой охлаждения. Аппараты располагались в подвальном помещении частного дома в г. Гагра, ул. Кабардинская, принадлежащего гражданину Осия.

По предварительным оценкам, общая стоимость товаров составляет порядка 900 000 тысяч рублей.

Запрещенное к ввозу на территорию Республики Абхазия оборудование для майнинга было изъято. Возбуждено дело об административном правонарушении.

В ходе проведения оперативно-профилактических мероприятий с целью выявления фактов незаконной деятельности по добыче криптовалют в г. Сухум сотрудниками 1-го отдела милиции столичного управления внутренних дел обнаружена майнинг-ферма в квартире №19 дома 7 по ул. 30 сентября. 9 установленных аппаратов принадлежали Селину Александру Сергеевичу, проживающему в том же доме.

Так же по ул. 30 сентября в г. Сухум, в квартире №54 дома 8 обнаружены 9 действующих аппаратов по добыче криптовалют, установленных в отдельные коробы, и множество комплектующих предметов. Владелец – Квициния Роман Русланович, проживающий по ул. Гумистинская.

Все оборудование изъято и передано в Госстандарт Абхазии.

В домовладения № 2 по ул. братьев Эзугбая в с. Н. Эшера обнаружена майнинг-ферма. 4 аппарата по добыче криптовалют были размещены в подсобном помещении строения - оборудование демонтировано и изъято.

Оперативно-профилактические мероприятия по выявлению фактов незаконного подключения к энергосети с целью добычи криптовалютт провели сотрудники отдела внутренних дел по Сухумскому району совместно с районным подразделением службы Госбезопасности Абхазии.

В ходе дальнейшего осмотра помещений по вышеуказанному адресу сотрудниками правоохранительных органов были обнаружены установки с подключенными видеокартами для осуществления майнинга криптовалют в количестве 19 единиц. Устройства так же демонтированы и изъяты.

Владелец незаконно функционирующего оборудования – Авидзба Анри Даурович.

Об этом сообщает сайт МВД.

Прочитано 3 раз Последнее изменение Среда, 18 декабря 2024 00:38

Последнее от Super User

Другие материалы в этой категории: « В ПАРЛАМЕНТЕ ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ АБХАЗСКИЕ КАРАТИСТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ И ПРИЗЕРАМИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА В ТАМБОВЕ »
Наверх

Наши контакты

   Тел. : +7 (840) 229-41-79  Email: abkhinfo@gmail.com

Абхазия-Информ © 2015 | Все права защищены

При полной или частичной перепечатке материалов гиперссылка на www.abkhazinform.com обязательна.